La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté de plus de 1% mercredi, plombée par la chute du poids lourd Fast Retailing, propriétaire de la chaîne de magasins Uniqlo, et par les baisses enregistrées à Wall Street au cours de la nuit.

Les valeurs technologiques ont suivi la baisse des valeurs américaines, mais le puissant tremblement de terre qui a secoué Taïwan n'a eu qu'un impact limité sur les actions japonaises.

Le Nikkei a perdu 1,03 % à 39 428,58 à la mi-journée, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 18 mars à 39 217,04.

Fast Retailing, qui est de loin le titre le plus pondéré de l'indice, a perdu 3,79% et a été le plus gros frein, contribuant à hauteur de 172 points de base à la baisse totale de 410 points du Nikkei.

L'action a dégringolé d'un niveau record atteint plus tôt dans la semaine après que la société a annoncé, tard mardi, la première baisse des ventes en glissement annuel dans les magasins Uniqlo depuis trois mois.

Les grands noms de la technologie, comme le fabricant d'équipements de test de puces Advantest, ont chuté de 1,34 %, tandis que Nintendo a perdu plus de 3 %. L'investisseur SoftBank Group, spécialisé dans les start-ups axées sur l'intelligence artificielle, a glissé de 1,39 %.

Les actions technologiques sont moins performantes lorsque les coûts d'emprunt augmentent, et les rendements du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, à plus de 4,4 %, au cours de la nuit.

L'indice Topix, plus large et moins pondéré par les valeurs technologiques, a reculé de 0,49 %, l'indice des valeurs de croissance ayant chuté de 1 % tandis que les valeurs de rendement sont restées stables.

Le Nikkei a également succombé à la prise de bénéfices au début de la nouvelle année fiscale du Japon ce mois-ci, a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

L'indice boursier japonais a atteint un record historique de 41 087,75 le 22 mars, après que la Banque du Japon (BOJ) a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007, tout en maintenant une position dovish sur la poursuite du resserrement.

"Je dirais qu'il va y avoir des achats en creux et que le Nikkei pourrait à nouveau tester les 41 000 (ce mois-ci), à moins que les rendements américains continuent d'augmenter et que les valeurs technologiques continuent de sous-performer", a déclaré M. Omori.

"Je ne pense pas que le Nikkei descendra en dessous de 37 500", a-t-il ajouté. "Pour la BOJ, le maintien de conditions financières souples devrait être le moyen de soutenir les marchés lorsque des facteurs externes poussent les actions à la baisse avec force. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)