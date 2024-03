La moyenne des actions japonaises Nikkei a perdu plus de 2 % lundi, les actions liées aux puces ayant suivi leurs homologues américaines à la baisse, tandis que la force du yen a également pesé sur le sentiment.

Le Nikkei a perdu 2,48% à 38 704,10 à la mi-journée, sa plus forte baisse journalière depuis décembre 2022 si la tendance actuelle se maintient.

Le Topix, plus large, a perdu 2,25 % à 2 665,37.

"Les actions américaines ont chuté à la fin de la semaine dernière, ce qui a aidé le Nikkei à entrer dans une phase de correction", a déclaré Shuji Hosoi, stratège principal chez Daiwa Securities.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse vendredi, après avoir atteint des sommets record au cours de la séance, les actions de premier ordre ayant fait marche arrière.

L'indice Philadelphia Semiconductor a perdu 4 % vendredi, Nvidia étant le plus grand frein.

"Les actions japonaises ont également souffert de la hausse du yen. Cette tendance se poursuivra probablement jusqu'à ce que la Banque du Japon (BOJ) termine sa réunion de politique générale la semaine dernière".

Le yen s'est renforcé par rapport au dollar alors que des signes indiquent que la Banque du Japon mettra fin aux taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, ce qui contraste avec les attentes de la Réserve fédérale américaine qui devrait réduire ses taux en juin.

Un nombre croissant de décideurs politiques de la BOJ se réchauffent à l'idée de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs ce mois-ci sur les attentes de fortes augmentations de salaire cette année, ont déclaré quatre sources familières avec leur réflexion.

Le rendement des obligations d'État japonaises de référence à 10 ans (JGB) a atteint son plus haut niveau en un mois, à 0,76 %, au début des échanges. Les attentes de réduction de l'écart des rendements entre le Japon et les États-Unis ont soutenu le yen.

Le fabricant d'équipements pour puces Tokyo Electron a perdu 4,61% et le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a chuté de 6,62%.

Les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo ont tous baissé, à l'exception de deux d'entre eux, les explorateurs énergétiques ayant perdu 4,88 %, devenant ainsi le plus mauvais élève.

L'indice bancaire, qui est généralement fort dans un contexte de hausse des rendements, a perdu 3,63 %, Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group perdant respectivement 3,71 % et 3,87 %. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich)