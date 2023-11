La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté mardi, les entreprises japonaises devant continuer à afficher des perspectives solides, alors que le yen est proche de son plus bas niveau depuis trois décennies par rapport au dollar.

Le Nikkei a augmenté de 0,53% à 32 757,44 à la mi-journée, tandis que le Topix a augmenté de 0,5% à 2 348,38.

"La saison des résultats des entreprises japonaises a atteint son apogée et les investisseurs ont confirmé que de nombreuses entreprises avaient revu leurs perspectives à la hausse", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

"Avec un yen proche de 152 contre le dollar, on peut s'attendre à ce que les entreprises japonaises revoient encore à la hausse leurs prévisions de bénéfices.

Un yen plus faible tend à aider les exportateurs, car il augmente la valeur des bénéfices réalisés à l'étranger en termes de yens lorsque les entreprises les rapatrient au Japon.

Le groupe financier Mizuho a augmenté de 2,48 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison d'un yen plus faible et de perspectives plus favorables pour l'économie.

L'indice bancaire a augmenté de 1,17 %. Mitsubishi UFJ Financial Group a progressé de 2 % et Sumitomo Mitsui Financial Group a gagné 0,7 %.

Les investisseurs attendent également une mesure cruciale de l'inflation qui pourrait fournir des indices sur la durée pendant laquelle la Réserve fédérale américaine maintiendra les taux d'intérêt à un niveau élevé.

"La hausse du marché d'aujourd'hui a déjà pris en compte la tendance à la baisse des taux d'intérêt américains", a déclaré Shuji Hosoi, stratège principal chez Daiwa Securities.

"Les gains des contrats à terme américains l'ont également indiqué", a déclaré Hosoi.

Parmi les autres valeurs individuelles, Benesse Holdings a bondi de 10,56% après avoir bondi de 23,06% pour atteindre un plafond journalier lors de la session précédente.

La société d'éducation a déclaré vendredi qu'elle deviendrait privée dans le cadre d'un rachat par les cadres de 208 milliards de yens (1,37 milliard de dollars) qui inclura le fonds d'investissement suédois EQT AB en tant que partenaire. Hakuhodo DY Holdings a chuté de 9,13 % après qu'un groupe de trois sociétés de publicité ait affiché une perte semestrielle et revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

(1 $ = 151,7200 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich)