La moyenne des actions japonaises Nikkei a légèrement augmenté mardi, soutenue par les gains des actions américaines dans la nuit, bien que la prudence ait prévalu alors que le pic de la saison des résultats nationaux approche cette semaine.

Les valeurs les plus performantes et les moins performantes ont été tirées par les résultats financiers et il n'y a pas eu de grands thèmes qui ont animé les marchés, bien qu'un yen plus faible ait soutenu les constructeurs automobiles.

L'absence de volatilité sur le marché des obligations d'État japonaises, malgré la modification surprise de la politique de la Banque du Japon à la fin du mois dernier, a également rassuré les investisseurs en actions.

Le Nikkei a augmenté de 0,32 % pour entrer dans la pause de la mi-journée à 32 358,10. Sur les 225 composants de l'indice, 160 ont augmenté, 63 ont baissé et deux sont restés stables.

L'indice plus large Topix a gagné 0,31% à 2 290,94.

"Il serait assez difficile en ce moment de pousser activement les actions japonaises à la hausse, avec le pic de la saison des bénéfices jeudi, et les marchés locaux en congé vendredi, a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

À court terme, le Nikkei devrait se négocier entre le "plancher ferme" de 32 000 et 33 000, a-t-elle déclaré.

Mardi, la société d'ingénierie Comsys a bondi de 8,44 % pour dépasser largement les autres gagnants du Nikkei, tandis que Nippon Paper Industries a chuté de plus de 7 % pour être en tête des baisses, tous deux après avoir publié leurs résultats.

Quelque 225 entreprises annoncent leurs résultats financiers au cours de la journée, ce nombre passant à plus de 400 mercredi et culminant à environ 850 entreprises jeudi.

Nissan a progressé de 1,77 % et Honda de 1,18 %, l'affaiblissement du yen ayant augmenté la valeur des revenus réalisés à l'étranger. Toyota s'est distingué par une baisse de 0,78 %.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a été le plus grand frein, perdant 45 points du Nikkei avec une chute de 3,57%.

Les actions de la société technologique Toshiba ont augmenté de 0,57 % pour atteindre 4 610 yens, ce qui rapproche le titre de l'offre publique d'achat de 4 620 yens par action de la société de capital-investissement Japan Industrial Partners, qui a été lancée mardi. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Subhranshu Sahu)