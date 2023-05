L'indice japonais Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi lundi, les investisseurs recherchant des titres aux bénéfices solides, tandis que la faiblesse du yen a également stimulé le sentiment.

La moyenne des actions Nikkei a augmenté de 0,4% à 29 505,80 à la pause de midi, franchissant 25 500 pour la première fois depuis novembre 2021. Le Topix, plus large, a augmenté de 0,49 % pour atteindre 2 106,74.

"Les investisseurs se sont rués sur les actions individuelles qui ont publié des bénéfices positifs, ce qui a stimulé le marché global", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

Le dollar américain a maintenu sa force contre un panier de devises principales, après avoir affiché le plus grand gain hebdomadaire la semaine dernière.

Un yen plus faible a tendance à aider les actions des exportateurs car il augmente la valeur des bénéfices à l'étranger en termes de yens lorsque les entreprises les rapatrient au Japon.

Parmi les actions individuelles, Shiseido a bondi de 4,51% après que le fabricant de cosmétiques ait battu le consensus en affichant un bond de 97% de son bénéfice net pour les trois mois allant jusqu'à mars.

Le fabricant de bière Asahi Group Holdings a augmenté de 2,91 % après que son bénéfice net trimestriel ait été multiplié par plus de quatre.

L'opérateur téléphonique NTT a progressé de 3,295 % après avoir annoncé un fractionnement de ses actions.

SBI Shinsei Bank a bondi de 8,47% après que le conglomérat financier japonais en ligne SBI Holdings Inc a déclaré qu'il allait privatiser un créancier de taille moyenne.

SBI Holdings a augmenté de 2,41%.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a progressé de 0,7 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au Nikkei. Le fabricant de climatiseurs Daikin Industries

À contre-courant de la tendance, le fabricant d'équipements médicaux Olympus a chuté de 7,65 % et a le plus pesé sur le Nikkei. Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a perdu 1,46 %. (Reportage de Junko Fujita ; édition d'Uttaresh Venkateshwaran)