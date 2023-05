La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en hausse lundi, affichant une huitième séance consécutive de gains, les investisseurs continuant à s'emparer des actions domestiques à prix réduit dans un contexte d'optimisme quant aux efforts déployés par les entreprises pour augmenter les retours aux investisseurs.

Le Nikkei a inversé la tendance pour bondir de 0,9 % à 31 086,82, sa clôture la plus élevée depuis juillet 1990 et sa plus longue série de gains depuis avril 2023.

Le Topix, plus large, a augmenté de 0,66% à 2 175,90.

Le Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans vendredi, porté par l'amélioration continue des rendements des actionnaires, des perspectives solides et la faiblesse du yen.

"Le gain du Nikkei s'est accéléré dans la session de l'après-midi, probablement parce que les investisseurs étrangers ont essayé d'acheter plus d'actions japonaises", a déclaré Chihiro Ohta, directeur général adjoint à la recherche d'investissement et aux services aux investisseurs de SMBC Nikko Securities.

"Mais le marché pourrait avoir atteint un sommet et pourrait interrompre ses gains à court terme, en partie à cause des inquiétudes concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine.

Les assureurs non-vie ont mené les gains après que Tokio Marine Holdings Inc et ses pairs ont affiché des perspectives solides après la clôture du marché vendredi. Tokio Marine, qui a également annoncé le rachat de jusqu'à 1,5 % de ses propres actions, a fait un bond de 5,72 % lundi.

Les actions de MS&AD Insurance Inc ont progressé de 1,68%, mais Sompo Holdings Inc a réduit ses gains, chutant de 0,22%.

Le secteur de l'assurance a bondi de 2,35 % pour devenir le plus grand gagnant parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Les sous-indices des compagnies aériennes et des chemins de fer ont augmenté respectivement de 2,21% et de 1,62%.

Le fabricant de médicaments Daiichi Sankyo Co Ltd a chuté de 1,93% pour devenir le plus grand perdant du Nikkei, tandis que le fabricant de puces Renesas Electronics Corp a perdu 1,93%.

Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities, a déclaré que la reprise du marché, qui a été menée par les investisseurs étrangers, pourrait se poursuivre car les investisseurs particuliers se joindraient à la vague d'achat.

"Il semble que la tendance aux rachats d'actions ne s'arrêtera jamais", a-t-il déclaré.