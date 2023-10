La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté pour une deuxième séance mercredi et était en voie d'atteindre son plus haut niveau de clôture ce mois-ci, alors que les actions du secteur des puces ont mené un rallye sur les paris d'une Réserve fédérale américaine plus dovish.

Le Nikkei, à forte composante technologique, était en hausse de 0,49% à 31.902,24 à 0224 GMT, s'appuyant sur la hausse de 2,4% de mardi.

Les actions liées aux puces ont constitué trois des quatre plus grands gains en pourcentage, menés par le saut de 5,4% de Lasertec. Advantest a gagné 3,9% et Tokyo Electron a augmenté de 2,5%.

Toutefois, si l'on examine les valeurs une à une, les résultats du Nikkei ont été plus mitigés, 94 de ses 225 composantes ayant progressé, 128 ayant reculé et trois étant restées stables.

L'indice Topix, plus large, n'a progressé que de 0,05 %.

Au cours de la nuit, le Nasdaq, axé sur la technologie, a enregistré les plus fortes hausses parmi les trois grands indices de Wall Street, et le Philadephia SE Semiconductor Index a progressé de 1,3 %.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi que la banque centrale n'avait pas besoin d'augmenter davantage les coûts d'emprunt, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a fait des remarques similaires plus tard dans la journée.

Les rendements des bons du Trésor à long terme, dont la hausse de plusieurs mois a alimenté la nervosité dans toutes les catégories d'actifs, ont continué à baisser par rapport aux sommets atteints la semaine dernière en l'espace de 16 ans.

"Pour l'instant, on a l'impression que les rendements américains ont atteint leur maximum, ce qui contribue à améliorer le sentiment, a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura Securities.

La question de savoir si le Nikkei peut reconquérir la barre psychologique des 32 000 sera au centre des préoccupations cette semaine, mais actuellement, le rebond commence à "sembler lourd" et, dans l'ensemble, "il y a peu de sens de la direction" pour les actions japonaises, a-t-il déclaré.

En dehors de la technologie, les détaillants se sont particulièrement bien comportés après que l'opérateur de grands magasins J. Front Retailing ait déclaré qu'il réviserait ses prévisions de bénéfices, aidé à la fois par les dépenses des touristes et par des clients domestiques fortunés.

J. Front a gagné 1,5 % et ses pairs Isetan Mitsukoshi Holdings et Takashimaya Co ont ajouté 1,6 % et 1,4 %, respectivement. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)