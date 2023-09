La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté pour une deuxième séance vendredi, suivant les pertes subies par Wall Street au cours de la nuit, les inquiétudes concernant le resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine et l'interdiction de l'iPhone en Chine ayant pesé sur le sentiment.

Les entreprises technologiques et industrielles ont été à l'origine des pertes, le géant des équipements de fabrication de puces Tokyo Electron ayant chuté de 4 % pour devenir le plus grand frein du Nikkei, perdant 95 points d'indice. La société de jeux mobiles et de publicité CyberAgent a chuté de près de 6 % pour devenir la plus forte baisse du Nikkei.

Le Nikkei a glissé d'environ 1 % à 32 681,31 à la mi-journée, après avoir touché un plus bas d'une semaine à 32 535,58. Jeudi, l'indice boursier a perdu 0,75 %, après avoir atteint un pic de plus d'un mois à 33 322,45.

L'indice a mis fin à une série de huit jours de hausse jeudi, et a mis le Nikkei sur la voie d'une légère perte cette semaine. Il a progressé de 6,55% depuis son plus bas niveau du 18 août jusqu'à son plus haut niveau de cette semaine.

Le Topix, plus large, a perdu 0,61% vendredi, chutant également pour la deuxième journée après avoir atteint un pic de 33 ans au début de la session de jeudi.

L'indice Topix des valeurs de croissance a chuté de 0,79 %, soit près de deux fois plus que l'indice des valeurs.

Pour la semaine, cependant, le Topix est resté en hausse d'environ 1 %.

"Nous approchons du week-end, et si vous considérez que jusqu'à mercredi, le Nikkei avait connu huit jours consécutifs de hausse, c'est un environnement propice à des ajustements de positions et à des prises de bénéfices", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 183 ont baissé, 40 ont augmenté et deux sont restées stables.

Parmi les groupes industriels du Nikkei, les services publics - un secteur traditionnellement défensif - et l'immobilier ont progressé.

Au cours de la nuit, la baisse des nouvelles inscriptions au chômage a suscité des spéculations quant à la poursuite du resserrement monétaire de la part de la Fed.

Apple, ses fournisseurs et ses homologues fortement exposés à la Chine ont pesé sur les indices de Wall Street alors que Pékin envisageait d'étendre l'interdiction de l'iPhone aux entreprises et agences d'État. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)