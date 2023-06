L'indice Nikkei du Japon a chuté jeudi, interrompant une progression de deux jours, alors que les investisseurs ont bloqué les bénéfices d'une récente hausse des actions dans le secteur des semi-conducteurs.

Les poids lourds de l'industrie des puces Advantest et Tokyo Electron ont chuté de 6,86 % et 4,57 %, respectivement, à la suite d'une baisse de leurs homologues américains et d'une hausse récente due à l'euphorie de l'intelligence artificielle.

La société de négoce Mitsui & Co a gagné 0,94 % après la hausse des prix du pétrole et des métaux. Mitsubishi UFJ Financial Group a augmenté de 3,79 %, les gains des bons du Trésor ayant augmenté la valeur de leurs portefeuilles d'obligations américaines.

Le Nikkei a baissé de 0,92% pour clôturer à 33 264,88. Le Topix a terminé en hausse de 0,06% à 2 296,50, après avoir augmenté de 0,76%.

Hiroyuki Ueno, stratège en chef de SuMi TRUST, a déclaré qu'il y avait eu des prises de bénéfices sur les actions du secteur des puces après la hausse qu'elles ont connue depuis le début de l'année.

L'indice Nikkei, qui compte beaucoup de valeurs sûres, a grimpé de 27 % cette année et a atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis 33 ans. Les étrangers ont été acheteurs nets d'actions japonaises pour la onzième semaine consécutive jusqu'au 17 juin, selon des données gouvernementales publiées jeudi.

Un indicateur technique, connu sous le nom d'indice de force relative (RSI) sur 14 jours, pour l'indice s'élevait à 73 à la clôture mercredi, au-dessus de la marque de 70 indiquant un marché en surchauffe. "Le Nikkei était en hausse pendant 10 semaines consécutives à la clôture de la semaine dernière. C'est inhabituel", a déclaré Travis Lundy, analyste chez Quiddity Advisors, qui publie sur la plateforme Smartkarma. "Le Nikkei est composé en grande partie de valeurs technologiques, et ces dernières ont le vent en poupe. Lorsque la technologie prend une pause, le Nikkei fait de même".

Parmi les composantes du Nikkei, 136 entreprises ont progressé, tandis que 87 ont reculé.

Panasonic s'est distingué sur la jauge, grimpant de 2,25 % après que son unité d'énergie a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers pour fournir des batteries pour alimenter les véhicules électriques de Mazda Motor. Les actions de Mazda ont perdu 0,18 %. (Reportage de Rocky Swift et Nobuyo Saito ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)