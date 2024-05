La moyenne des actions japonaises Nikkei a légèrement baissé mardi, les investisseurs s'interrogeant sur le calendrier probable d'un nouveau resserrement de la politique de la Banque du Japon, tandis que les valeurs liées aux puces ont reculé après les gains de la semaine dernière.

Le Nikkei a glissé de 0,3 % à 38 783,27 à la mi-journée, après avoir évolué dans une fourchette étroite et principalement négative au cours de la séance du matin.

L'indice Topix plus large a baissé de 0,15 %, l'indice des actions de croissance ayant baissé de 0,56 %, tandis que les actions de valeur ont augmenté de 0,23 %.

Le stratège de Nomura Securities, Maki Sawada, a déclaré qu'étant donné que le yen et les rendements obligataires nationaux ont peu changé au cours de la dernière session, et que les marchés américains étaient fermés pour un jour férié lundi, "dans un environnement comme celui-ci, les mouvements du Nikkei sont susceptibles d'être émoussés".

La prochaine réunion de la BOJ est prévue pour les 13 et 14 juin, et les investisseurs se méfient d'un résultat hawkish, car l'affaiblissement de la monnaie a incité les fonctionnaires, y compris le gouverneur Kazuo Ueda, à adopter des positions plus hawkish.

Entre-temps, les actions du secteur des puces, qui avaient été soutenues par des nouvelles de la semaine dernière telles que les résultats positifs de Nvidia, ont fait un pas en arrière mardi.

Les trois plus gros freins au Nikkei étaient tous liés aux semi-conducteurs, avec en tête le géant des équipements de test de puces Tokyo Electron, en baisse de 1,29 %, suivi par les fabricants d'équipements de test de puces Lasetec et Advantest, en baisse de 3,97 % et 1,27 %, respectivement.

Lasertec a également été la plus forte baisse de l'indice en termes de pourcentage, suivie par le fabricant d'appareils électroménagers Sharp et Tokyo Electron peer Screen Holdings, qui ont chuté de 3,21% et 3,17%.

Les gagnants et les perdants ont été presque également répartis sur le Nikkei, avec 112 titres en hausse contre 111 en baisse, et deux stables.

Les services publics ont été un point positif, menés par le bond de 8 % de Furukawa Electric. Kansai Electric a progressé de 4,55 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)