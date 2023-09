L'indice Nikkei a clôturé en hausse mercredi, après avoir atteint son plus bas niveau en un mois, les investisseurs ayant acheté des actions pour s'assurer des droits sur les dividendes qui expirent après la séance.

Le Nikkei a clôturé en hausse de 0,18% à 32 371,90 après avoir chuté à 31 960,32, son niveau le plus bas depuis le 28 août.

Le Topix, plus large, a augmenté de 0,32% à 2 379,53.

"Le marché a suivi les baisses de Wall Street plus tôt dans la session, mais les investisseurs ont acheté des actions pour obtenir des droits pour les paiements de dividendes, ce qui a poussé le marché à la hausse", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

Les investisseurs devaient acheter des actions avant la fin de la session en cours pour obtenir des droits de distribution de dividendes pour les entreprises qui comptent le mois de septembre comme la fin de leur semestre.

Au cours des dernières séances, les investisseurs ont acheté des actions dites de valeur, qui versent des dividendes plus élevés en raison de leur faible croissance.

L'indice Topix des actions de valeur a gagné 5,4 % depuis le début du mois, surpassant la baisse de 1,62 % de l'indice Topix des actions de croissance.

"Dans l'ensemble, les actions japonaises sont achetées en raison de la politique de taux très bas de la Banque du Japon. De plus, le gouvernement met en place un plan de relance pour stimuler l'économie".

Les principaux indices de Wall Street ont chuté de plus de 1 % au cours de la nuit, les rendements des bons du Trésor à 10 ans s'étant maintenus à leurs niveaux les plus élevés depuis plusieurs années, les investisseurs étant toujours préoccupés par les perspectives de taux d'intérêt plus élevés et plus longs et par les retombées économiques.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé au cours des échanges asiatiques, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans est resté stable, ce qui a détendu le sentiment des investisseurs.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a abandonné ses pertes initiales pour terminer en hausse de 1,74%, devenant ainsi le plus grand stimulant du Nikkei.

Les fabricants de médicaments Chugai Pharmaceutical et Daiichi Sankyo ont augmenté respectivement de 4,07 % et de 3,52 %.

Le secteur pharmaceutique a progressé de 1,72 %, devenant ainsi le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a chuté de 1,52 %, ce qui a le plus pesé sur le Nikkei. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)