La moyenne des actions japonaises Nikkei a enregistré de légers gains lundi, après des pertes initiales, les investisseurs ayant racheté des titres en baisse après une chute brutale de deux jours.

Le Nikkei était en hausse de 0,2 % à 32 846,24 à la mi-journée, après une baisse de 1,2 % au début de la journée. L'indice de référence avait chuté d'environ 2,4 % au cours des deux dernières séances.

Le Topix, plus large, a gagné 0,16% à 2268,33, rebondissant après une chute de plus de 1% plus tôt.

Le secteur du transport maritime a été le plus performant parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo (TSE), avec une hausse de 2,5 %.

Toyota Motor a progressé de 0,57%, après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis le 13 juin. Nikon a fait un bond de plus de 5 % pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans, après avoir chuté de 2,7 %.

Les actions de JSR Corp n'ont pas été négociées en raison d'un grand nombre d'ordres d'achat, après que le fabricant de matériaux semi-conducteurs a déclaré qu'il envisageait d'être racheté par Japan Investment Corp (JIC), une société soutenue par l'État.

L'indice de force relative (RSI) du Nikkei sur 14 jours - un outil de mesure de la dynamique du marché - se situait autour de 60 lundi, en dessous de la ligne des 70 que la plupart des analystes considèrent comme le signe d'une situation de surachat. L'indice était à 71 jeudi.

"Il n'est pas surprenant de voir le Nikkei se remettre de ses premières pertes, étant donné que certains indicateurs techniques signalent que le marché s'est refroidi, a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities. "Il est possible que le Nikkei termine la journée sur une baisse, mais le fond semble relativement ferme."

Le Nikkei n'a pas chuté pendant plus de deux jours consécutifs depuis le début de la reprise actuelle à la mi-mars, et la question de savoir s'il peut maintenir ce record sera au centre des préoccupations des investisseurs, a ajouté Maki Sawada.

Le secteur de l'électricité et du gaz a été celui qui a le plus reculé parmi les groupes industriels du TSE, perdant 1,23% après avoir atteint un plus haut de près de quatre ans vendredi.

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) a été le plus mauvais élève du Nikkei, perdant 2,82%. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)