TOKYO, 30 mai - Le Nikkei, l'indice boursier japonais, a reculé mardi, s'éloignant d'un plus haut de trois décennies, alors que les investisseurs attendent les données sur la confiance des consommateurs américains et la conclusion des négociations sur le plafond de la dette.

Le Nikkei était en baisse de 0,37% à 31 119,27 à la mi-journée, réduisant les gains de lundi qui l'ont amené jusqu'à 31 560,43, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis juillet 1990. Le Topix, plus large, a baissé de 0,58% à 2 148,14.

SoftBank Group Corp a chuté de 4,55%, réduisant sa hausse de lundi après que sa filiale de puces électroniques ait annoncé qu'elle fournirait une nouvelle technologie de smartphone à la société taïwanaise MediaTek Inc.

Japan Airlines Co Ltd a perdu 1,04%, menant les transporteurs aériens à la baisse après la hausse des prix du pétrole.

Pendant ce temps, Kobe Steel Ltd s'est inscrit à contre-courant de la tendance, bondissant de 4,16% après que les actions de la société ont été relevées à "acheter" par Mizuho Securities.

"Le sommet de 31 560 hier devrait encore être suivi d'une journée de prise de bénéfices, de sorte que la hausse est importante", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura. "S'il peut se maintenir au niveau de 32 000, ce serait un signe que le marché est suffisamment fort.

Les indices de négociation étaient rares après un jour férié aux États-Unis et en Grande-Bretagne, tandis que l'optimisme sur une résolution de l'impasse du plafond de la dette américaine a rencontré un obstacle après qu'une poignée de parlementaires républicains ont déclaré qu'ils s'opposeraient à une proposition d'accord visant à éviter un défaut de paiement.

Les marchés pourraient être orientés par les données sur la confiance des consommateurs américains pour le mois de mai, qui doivent être publiées plus tard mardi, et par les discours des responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Advantest Corp a grimpé de 2,15%, prolongeant un gain de 4 jours à 28% sur l'optimisme que le fabricant d'équipement de test de puce va profiter d'un boom de l'intelligence artificielle avec son client Nvidia Corp.

Parmi les 33 secteurs industriels de la Bourse de Tokyo, les fabricants de produits métalliques ont été en tête des baisses, avec un recul de 1,68 %. Un sous-indice des fabricants de fer et d'acier a été le plus grand gagnant, avec une progression de 0,37%. (Reportage de Rocky Swift à Tokyo ; Rédaction de Varun H K)