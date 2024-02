La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté mardi, abandonnant le record atteint plus tôt dans la séance, en raison du changement de cap des poids lourds du secteur des puces, mais les gains des sidérurgistes et d'autres valeurs traditionnelles ont permis de limiter les pertes. Le Nikkei a glissé de 0,15 % à 39 173,92 dans la séance du matin, mettant fin à un rallye de deux séances. L'indice a augmenté de 0,5 % pour atteindre un record de 39 426,29 plus tôt dans la session.

Les géants des puces Advantest et Tokyo Electron ont abandonné leurs gains initiaux pour chuter respectivement de 2,69% et 0,69%, devenant ainsi le plus grand frein pour le Nikkei.

Les actions des industries traditionnelles ont augmenté, faisant grimper le Topix de 0,34% à 2 682,74.

"Les investisseurs ont changé d'objectif au cours de la session actuelle. Les investisseurs nationaux semblent avoir acheté des actions de valeur car ils ont vu que ces actions étaient encore raisonnables", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

"La hausse des actions de valeur pourrait permettre au Topix d'atteindre un niveau record. Et cela pourrait propulser le Nikkei jusqu'à 42 000."

L'indice Topix des actions de valeur a augmenté de 0,59 %, surpassant le gain de 0,09 % de l'indice des actions de croissance, qui comprend les sociétés ayant un potentiel de bénéfices élevés, telles que les actions liées aux puces.

Les fabricants d'acier ont bondi de 2,69% pour devenir le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Kobe Steel et Nippon Steel ont progressé respectivement de 3,6 % et de 3,21 %. Le secteur du courtage a progressé de 2,02 % et le secteur bancaire de 2,04 %.

Les sociétés de négoce ont été mitigées après que le Berkshire Hathaway de l'investisseur milliardaire Warren Buffett a augmenté sa participation dans les cinq plus grandes sociétés de négoce du Japon à environ 9%.

Mitsui & Co a progressé de 1,11 %, tandis que Mitsubishi Corp a reculé de 0,12 %. Itochu Corp a augmenté de 0,42%.