La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté jeudi, suivant la forte hausse de Wall Street au cours de la nuit, les valeurs lourdes liées aux puces électroniques étant en tête des gains.

L'indice Nikkei était en hausse de 1,2% à 32 333,08 à 0225 GMT, rebondissant d'un plus bas d'un mois mercredi.

L'indice plus large Topix a augmenté de 0,82% à 2.239,78.

Les actions américaines ont terminé en hausse la nuit dernière, menées par un gain de plus de 1% pour le Nasdaq après qu'un rapport ait montré que l'inflation a diminué avec les prix à la consommation enregistrant leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans.

"Le marché américain a été fort pendant la nuit, ce qui a stimulé l'appétit des investisseurs étrangers pour les actions japonaises", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

Le Nikkei a perdu la plupart de ses gains pour rester stable plus tôt dans la session, mais a rebondi lorsque les investisseurs ont acheté des actions.

"Il y a beaucoup d'investisseurs domestiques qui veulent acheter des actions japonaises en cas de baisse", a déclaré M. Kamada.

Les actions liées aux puces électroniques ont augmenté, Advantest et Tokyo Electron progressant respectivement de 2,91% et 1,39%. Le fabricant de puces de silicium Shin-Etsu Chemical a grimpé de 3,55%.

Le propriétaire de la marque Uniqlo, Fast Retailing, a augmenté de 1,81 %.

Le groupe Sony a bondi de 4,98 %, devenant le plus gros gagnant du Nikkei, après qu'un rapport ait indiqué que le fabricant de jeux et d'équipements audio augmenterait les dépenses de recherche et développement de son unité de jeux d'environ 10 % pour atteindre 300 milliards de yens (2,2 milliards de dollars) au cours de cet exercice financier.

Z Holdings, filiale internet de SoftBank Group, a progressé de 2,48%, augmentant pour la deuxième session après que Reuters ait rapporté que les deux entreprises envisagent une cotation aux États-Unis pour son activité de paiement PayPay.

L'opérateur de grands magasins Takashimaya a perdu 1,76% et l'opérateur de chaînes de supermarchés Aeon a glissé de 1,72%.