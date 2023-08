La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé à un plus bas de plus de deux mois mercredi, les perspectives économiques de la Chine ayant pesé sur l'appétit pour le risque, tandis que les actions bancaires ont chuté après un rapport sur une possible dégradation de la notation des grandes banques américaines.

L'indice Nikkei a chuté de 1,46% à 31 776,82, son plus bas niveau depuis le 8 juin et sa plus forte baisse quotidienne depuis le 3 août.

L'indice plus large Topix a glissé de 1,29% à 2 260,84.

"L'économie mondiale suscite de plus en plus d'inquiétudes, car les perspectives de la Chine, l'une des deux plus grandes économies du monde, sont sombres. Cela a eu un impact sur les actions japonaises à un moment où nous ne voyons pas beaucoup d'indices de mouvement du marché au Japon", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

Un large éventail de données chinoises a mis en évidence mardi l'intensification de la pression sur l'économie sur plusieurs fronts, ce qui a incité Pékin à réduire les taux directeurs pour soutenir l'activité.

"Le rapport sur l'abaissement de la note des banques américaines par Fitch a également affecté l'appétit pour le risque", a ajouté M. Kamada.

L'indice bancaire a perdu 2,29% après que les banques américaines, y compris JPMorgan Chase et Bank of America, ont chuté après un rapport selon lequel l'agence de notation Fitch pourrait dégrader plusieurs banques américaines.

Mitsubishi UFJ Financial Group a chuté de 2,94%, Sumitomo Mitsui Financial Group a perdu 1,56% et Mizuho Financial Group a glissé de 2,12%.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a perdu 1,87%, devenant ainsi le principal frein au Nikkei. L'investisseur technologique SoftBank Group a perdu 3,13 % et le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a perdu 1,14 %.

L'indice lié à l'énergie a baissé, les raffineurs chutant de 2,79%, devenant le plus mauvais élève parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. Les explorateurs énergétiques ont perdu 2,25 %.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a augmenté de 1,1 %, apportant le plus grand soutien au Nikkei.