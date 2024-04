La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté lundi, récupérant une partie des pertes importantes de la session précédente, bien que les baisses des actions liées aux puces aient limité les gains.

Le Nikkei a clôturé en hausse de 1 % à 37 438,61, après une brève baisse en début de séance. Sur les 225 composantes de l'indice, 196 ont augmenté, 28 ont baissé et une est restée stable.

"L'indice a prolongé ses gains vers la fin de la séance, les investisseurs ayant racheté les titres qui avaient trop baissé", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

Vendredi, l'indice a chuté de 2,66 % lors de sa pire séance en plus d'un an et demi, sur fond d'inquiétudes quant à l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

"Dans l'ensemble, le marché a été ferme, à l'exception des actions liées aux puces, qui ont suivi les baisses de leurs homologues américains à la fin de la semaine dernière", a déclaré Shuji Hosoi, stratège principal chez Daiwa Securities.

Les actions américaines liées aux puces ont chuté vendredi, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie perdant 4,12 %. L'indice a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis près de deux ans, avec un plongeon de 9,23 %.

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a clôturé en baisse de 3,22 %, bien qu'il ait récupéré quelques pertes initiales. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a chuté de 3,92 % et le fournisseur d'appareils de fabrication de puces Disco a glissé de 4,38 %.

Le fabricant de puces Renesas Electronics a chuté de 3,3 %.

Nissan Motor a chuté de 1,96% après que le constructeur automobile ait réduit de 14,5% son estimation de bénéfice d'exploitation annuel vendredi, citant des ventes de véhicules plus faibles que prévu et d'autres facteurs.

En revanche, Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a progressé de 2,3 %, devenant ainsi le principal soutien du Nikkei. Le fabricant de robots Fanuc a gagné 3,77 %.

L'indice Topix a clôturé en hausse de 1,38 % à 2 662,46.

Quelque 88 % des plus de 1 600 actions cotées à la Bourse de Tokyo ont progressé.

Les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, à l'exception de deux d'entre eux, ont progressé. Les explorateurs et les raffineurs d'énergie ont reculé de 0,59% et 0,06%, respectivement. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)