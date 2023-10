La moyenne des actions japonaises Nikkei a touché un plus bas de plus de quatre mois mercredi, suivant les baisses de Wall Street dans la nuit après que les rendements du Trésor américain aient atteint de nouveaux sommets en 16 ans, dans la perspective de taux d'intérêt plus élevés de la Réserve fédérale pour plus longtemps.

Le Nikkei a chuté de 1,8 % à 30 678,99 à 02h00 GMT, et avait auparavant baissé de 2,1 % pour atteindre 30 581,61 pour la première fois depuis le 25 mai.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 198 ont baissé, 26 ont augmenté et une est restée stable.

L'indice de volatilité du Nikkei 225 a atteint son plus haut niveau depuis le 15 juin.

L'indice Topix, plus large, a baissé de 1,9 % pour atteindre 2 232,70.

Au cours de la nuit, le S%P 500 américain a chuté de 1,4 %, et les contrats à terme sur les actions ont indiqué une nouvelle baisse de 0,3 %. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint un nouveau record de 4,438 % mercredi.

Les données publiées mardi ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, augmentant les paris pour des hausses supplémentaires de la Réserve fédérale et alimentant les nerfs avant le rapport mensuel clé sur l'emploi aux États-Unis de vendredi.

"Il y a beaucoup d'incertitude sur les perspectives américaines, et cela pèse sur les actions japonaises", a déclaré Kenji Abe, stratège chez Daiwa Securities.

"Il y a un risque à court terme que le Nikkei tombe en dessous de 30 000 - c'est possible.

M. Abe a toutefois réitéré sa prévision d'une remontée du Nikkei à 35 000 d'ici à la fin du mois de mars, prédisant un changement de sentiment positif potentiel lorsque la saison des bénéfices débutera.

Yaskawa Electric marque le début officieux de la période de publication des résultats vendredi, mais le rythme des annonces de résultats ne s'accélérera pas vraiment avant la fin du mois d'octobre.

Parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo, les fabricants d'équipements de transport ont été les plus mal lotis, avec une baisse de 3,8 %. Toyota Motor a chuté de 3,7 % et Nissan de 5,5 %.

Le secteur bancaire a suivi, avec une baisse de 3,3 %. Mitsubishi UFJ Financial Group a reculé de 4,4 % et Mizuho a perdu 3,5 %.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a glissé de 5,2 %, tandis que le géant des machines de fabrication de puces Tokyo Electron a chuté de 3 %. Le groupe SoftBank, qui investit dans les start-ups, a également baissé de 3 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)