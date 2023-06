La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté pour la deuxième journée consécutive lundi, soutenue par une hausse des actions des fabricants nationaux de médicaments et des entreprises liées aux puces, et par une fin de semaine solide pour Wall street vendredi.

Le Nikkei a terminé la journée en hausse de 0,52% à 32 434,00, après avoir fortement réduit ses gains au début de la session de l'après-midi, pour ensuite rattraper la plus grande partie de ce terrain dans un mouvement de hausse jusqu'à la clôture. Cela l'a laissé à environ 275 points du pic de 33 ans de mercredi dernier de 32 708,53.

Le Topix plus large a augmenté de 0,65% à 2 238,77, se rapprochant de son sommet de 33 ans de mercredi à 2 250,20.

Les décisions politiques imminentes de la Réserve fédérale américaine, mercredi, et de la Banque du Japon, vendredi, ont empêché les traders de poursuivre la hausse des actions.

Les investisseurs tentent toujours d'évaluer si la hausse du Nikkei est devenue trop forte après un bond de près de 23 % depuis la mi-mars jusqu'au sommet de la semaine dernière.

"Nous nous attendons à ce que le Nikkei augmente en ligne avec la moyenne mobile de 25 jours cette semaine, mais tout en décrochant un peu de sa chaleur", visant éventuellement 32 944, a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura Securities.

Le secteur de la santé a été le plus performant du Nikkei lundi, avec une hausse de 1,59% après que le médicament d'Eisai contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, ait reçu le soutien unanime d'un groupe d'experts de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Eisai a gagné 1,94 %, tandis que ses pairs Daiichi Sankyo et Chugai Pharmaceutical ont augmenté de 4,11 % et 2,12 %, respectivement.

Les actions liées aux semi-conducteurs ont également stimulé l'indice, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest augmentant de 2,89 % et le fabricant de puces Renesas Electronics de 1,85 %. Le géant des machines de fabrication de puces Tokyo Electron a progressé de 0,24 %.

Le groupe SoftBank, qui investit dans les start-ups et se concentre particulièrement sur l'intelligence artificielle, a gagné 1,59 %.

La baisse du yen vers 140 pour un dollar a soutenu les exportateurs, Toyota Motor augmentant de 0,85 % et Honda de 1,13 %.

À l'inverse, les chargeurs ont chuté, Kawasaki Kisen Kaisha perdant 4,01 %, ce qui en fait le plus mauvais élève du Nikkei. Nippon Yusen a baissé de 2,37% et Mitsui O.S.K. Lines de 2,01%. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Varun H K et Sohini Goswami)