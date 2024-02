La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint un niveau record lundi, soutenue par des performances optimistes dans le secteur pharmaceutique, alors que le sentiment du marché reste élevé après que l'indice de référence a dépassé le pic historique de 1989 la semaine dernière.

Le Nikkei était en hausse de 0,54 % à 39 309,80 à la mi-journée. L'indice a grimpé jusqu'à 39 388,08 pour atteindre un sommet historique après la reprise du marché à la suite d'un jour férié vendredi.

L'indice plus large Topix était en hausse de 0,84% à 2 683,08.

Ce nouveau sommet intervient après que l'indice a dépassé jeudi les niveaux atteints pour la dernière fois en 1989, à l'époque de la bulle économique.

Les actions japonaises se sont envolées grâce aux valorisations bon marché et aux réformes des entreprises, qui ont réussi à attirer les capitaux étrangers à la recherche d'alternatives aux marchés chinois sinistrés. L'indice a gagné 16,8 % depuis le début de l'année.

Le Nikkei a bénéficié d'un nouvel élan alors que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, qui sont suivis de près par les investisseurs japonais, ont terminé à des niveaux record vendredi.

Les gains ont été relativement importants lundi, avec 136 des 225 composantes du Nikkei en hausse contre 87 en baisse.

"Le marché global est dans une tendance haussière, mais au sein de cette tendance haussière ... il y a un sentiment que les traders choisissent les actions qui sont en retard et qui n'ont pas été achetées autant", a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef chez T&D Asset Management.

Le secteur pharmaceutique a surperformé, avec un sous-indice en hausse de plus de 2 %.

Les grandes entreprises pharmaceutiques Chugai Pharmaceutical et Daiichi Sankyo Co Ltd ont augmenté respectivement de 4,41 % et de 3,42 %.

Les actions des sociétés liées à la technologie ont reculé par rapport à leurs récents sommets, Screen Holdings Co Ltd perdant 2,59 %, suivie par Lasertec Corp qui perd 2,46 %. Sony Group Corp a baissé de 2,33 %.