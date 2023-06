La moyenne des actions japonaises Nikkei a récupéré ses pertes initiales lundi, aidée par des gains dans les secteurs du papier et de la pâte à papier, ainsi que dans les valeurs d'assurance, alors que le yen a atteint son niveau le plus bas depuis près de sept mois.

Le Nikkei a progressé de 0,05 % à 33 274,60 à la mi-journée, après avoir chuté de 0,6 % plus tôt dans la journée. La semaine dernière, l'indice de référence a enregistré sa dixième hausse hebdomadaire consécutive.

Les marchés japonais ont marqué une pause en raison de l'absence des étrangers pour cause de vacances aux États-Unis, a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

"Mais la faiblesse du yen par rapport au dollar a été un facteur positif pour les actions, en particulier pour les valeurs liées aux voyages et celles qui sont soutenues par la demande intérieure", a déclaré M. Kamada.

Le yen s'est affaibli à 141,98 pour un dollar, son plus bas niveau depuis novembre. Il a perdu 1 % vendredi après que la Banque du Japon a maintenu sa politique de taux d'intérêt très bas et prévu que l'inflation ralentira plus tard cette année, contrairement à la Banque centrale européenne qui a relevé ses taux jeudi.

Si le yen continue de chuter, la banque centrale japonaise pourrait être amenée à modifier sa politique dans un avenir proche et cette spéculation a fait grimper le secteur bancaire de 1,12 %, a déclaré M. Kamada.

Le fabricant d'équipements médicaux Terumo a augmenté de 2,12 % pour devenir le plus grand soutien du Nikkei, suivi par le fabricant de robots Fanuc, qui a augmenté de 1,53 %.

Le Topix, plus large, était en hausse de 0,16% à 2 303,95.

Le secteur du papier et de la pâte à papier est celui qui a le plus progressé parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, avec une hausse de 1,3 %. Le secteur de l'assurance a progressé de 1,24%.

Les valeurs liées aux puces électroniques ont chuté, Advantest et Tokyo Electron perdant respectivement 0,98% et 1,94%.

Toyota Motor a perdu 1,4 % après avoir progressé de près de 20 % ce mois-ci.

Les sociétés de transport maritime ont perdu 1,12 %, devenant ainsi le plus grand perdant parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. (Rapport de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu)