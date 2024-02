L'indice boursier japonais de référence s'est replié pour la deuxième journée ce mercredi, vacillant sous son plus haut niveau historique, les traders attendant de voir si les résultats financiers du fabricant de puces américain Nvidia justifient l'euphorie de l'IA qui s'est emparée des marchés boursiers mondiaux ces derniers temps.

La moyenne des actions Nikkei était en baisse de 0,46 % à 38188,85 à la clôture de la mi-journée, avec 147 de ses 225 composants en baisse.

Au cours de la semaine écoulée, l'indice de référence s'est rapproché du record de 38 957,44 établi le dernier jour de bourse de 1989, au plus fort de la bulle économique japonaise. Vendredi, l'indice de référence a atteint 38 865,06 avant de se replier à la clôture.

L'indice plus large Topix était en baisse de 0,45% à 2620,45.

Les opérateurs se sont montrés prudents à l'approche des résultats financiers, qui sont attendus plus tard dans la journée de mercredi et qui pourraient mettre à l'épreuve la frénésie de l'IA qui s'est emparée des marchés américains et japonais.

L'élan du Nikkei vers le record de 35 ans a été freiné par Wall Street, qui a clôturé à la baisse la nuit dernière après son retour de vacances lundi, les investisseurs s'inquiétant de savoir si les résultats trimestriels de Nvidia justifieront son évaluation onéreuse. L'indice Philadelphia des semi-conducteurs, plus large, a reculé de plus de 1 %, car Nvidia et d'autres actions du secteur des puces électroniques ont trébuché.

Les actions Nikkei liées à la technologie ont fléchi, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest, qui compte Nvidia parmi ses clients, ayant baissé de 3,17 %. Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a chuté de 1,3 %.

SoftBank Group, qui investit dans une startup axée sur l'IA, était en baisse d'environ 2 % à la mi-journée.

Les géants japonais des puces, qui partagent des liens avec les entreprises de haute technologie aux États-Unis, ont eu un "impact significatif" sur le Nikkei, a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management, en accordant beaucoup d'importance au rapport sur les revenus de Nvidia.

Si les résultats de la société technologique sont décevants, Masahiro Ichikawa estime que le Nikkei pourrait tomber sous la barre des 38 000 points, alors qu'une surprise à la hausse pourrait suffire à propulser l'indice vers ses plus hauts niveaux historiques.