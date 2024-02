La moyenne des actions japonaises Nikkei s'est éloignée d'un niveau record lundi, plombée par les actions liées aux puces électroniques après les pertes subies par les actions américaines vendredi.

Nintendo a également chuté à la suite d'informations médiatiques selon lesquelles le successeur de sa console de jeu Switch ne sera pas commercialisé avant le début de l'année 2025, au lieu de la fin de cette année.

L'indice de référence Nikkei était en baisse de 0,37% à 38 344,91 à 0221 GMT, après avoir atteint 38 865,06 vendredi. Il n'était plus qu'à 93 points du record historique atteint le dernier jour de bourse de 1989, au plus fort de la bulle économique japonaise.

L'impact négatif des actions technologiques a été confirmé par la meilleure performance de l'indice Topix, qui a augmenté de 0,09%.

Les transactions ont également été moins nombreuses en raison du congé présidentiel aux États-Unis, qui a probablement éloigné les investisseurs étrangers.

Le Nikkei a déjà enregistré une hausse fulgurante de 14,6 % cette année, et les indicateurs techniques lancent des avertissements de surchauffe.

Son indice de force relative (RSI) se situe actuellement autour de 74,1 et dépasse depuis une semaine le seuil de 70 qui signale un marché suracheté.

L'indice de volatilité du Nikkei a atteint vendredi son plus haut niveau depuis un mois.

"Tant qu'il n'y a pas de nouveau catalyseur, il semble qu'il soit difficile de faire remonter les prix jusqu'au niveau record", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

Elle a également souligné que la hausse des rendements des obligations américaines, en particulier sur les valeurs technologiques, compensait le soutien apporté par la faiblesse du yen.

Les poids lourds du secteur des puces Advantest et Tokyo Electron ont été les plus gros freins du Nikkei, perdant respectivement 77,5 et 39 points d'indice avec des baisses de 4 % et 1,2 %.

Nintendo a toutefois enregistré la plus forte baisse en pourcentage, avec un recul de 6,7 %.

À l'inverse, SoftBank Group, investisseur dans des start-ups axées sur l'intelligence artificielle, a ajouté 20 points à l'indice Nikkei avec une hausse de 1,3 % à la suite d'un rapport médiatique selon lequel le fondateur Masayoshi Son cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars pour une entreprise de fabrication de puces. (Reportage de Kevin Buckland, édition de Shri Navaratnam)