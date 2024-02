Le Nikkei a atteint son plus haut niveau historique vendredi, aidé par le dynamisme de Wall Street après une forte baisse des ventes au détail aux Etats-Unis qui a ravivé les chances d'une baisse des taux d'intérêt en juin, ce qui a pesé sur le dollar.

Le Nikkei a fait un bond de 1,4 % pour atteindre 38 678 points, à deux doigts du record historique de 38 957 points atteint en 1989, qui marquait l'apogée de l'économie japonaise dite "de bulle".

L'indice est en hausse de 4,8 % pour la semaine, soit la troisième semaine consécutive de hausse, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à 15,6 %.

Ailleurs, les actions asiatiques ont pour la plupart suivi la hausse de Wall Street. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,3 % et se dirigeait vers un gain hebdomadaire de 1,4 %.

Les chiffres de jeudi ont montré que le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en récession à la fin de l'année dernière, et les ventes au détail aux États-Unis ont chuté beaucoup plus que prévu le mois dernier. Mais le résultat pourrait être une politique monétaire relativement plus souple.

"Je pense que la demande commence à se fracturer dans certaines économies développées", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "L'idée d'une baisse des taux d'intérêt est donc à l'ordre du jour.

"Les dominos commencent à tomber les uns après les autres. Le Royaume-Uni et le Japon ont chuté hier. Il est évident qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les États-Unis ne tombent en récession, car leurs chiffres ont été plutôt bons. L'Europe, vous le savez, pourrait être la prochaine à tomber. Et la Chine n'est pas au mieux de sa forme.

Jeudi, Nomura a prévu que le Nikkei atteindrait 40 000 points d'ici la fin de l'année, citant des raisons telles que la fin de la déflation au Japon, l'abandon de la dépendance des investissements mondiaux vis-à-vis des actions chinoises et l'amélioration de la gouvernance d'entreprise au Japon.

Au cours de la nuit, des données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont chuté de 0,8 % en janvier, la plus forte baisse en 10 mois, contredisant les attentes d'une légère baisse de 0,1 %.

Les marchés ont commencé à tabler sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin, revenant sur une partie de l'action des prix après qu'un rapport sur l'inflation américaine plus fort que prévu a incité les traders à abandonner leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt précoce.

Cela a réjoui Wall Street : le S&P 500 a gagné 0,6 %, le Nasdaq Composite a augmenté de 0,30 % et le Dow Jones Industrial Average s'est raffermi de 0,91 %.

Le repositionnement des attentes en matière de taux d'intérêt a pesé sur le dollar, qui a perdu 0,4 % par rapport à ses pairs au cours de la nuit et s'est établi à 104,36. Les traders attendent les données sur les prix des produits plus tard dans la journée pour plus d'indices sur la politique de la Fed.

Le yen a bénéficié d'un peu de répit dans le recul du dollar et se situait à 149,9 pour un dollar. Il a gagné 0,4 % au cours de la nuit, s'éloignant ainsi du niveau de 150, très surveillé, qui pourrait entraîner une intervention japonaise.

Les bons du Trésor ont récupéré une partie des pertes subies à la suite des chiffres plus élevés que prévu de l'indice des prix à la consommation en début de semaine. Le rendement des obligations de référence à 10 ans a peu changé à 4,2496%, après avoir perdu 3 points de base au cours de la nuit. Il est toujours en hausse de 6 points de base pour la semaine.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans a augmenté de 2 points de base à 4,5930% et a augmenté de 10 points de base pour la semaine.

Les prix du pétrole ont été mitigés vendredi après avoir bondi lors de la session précédente. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé jeudi un ralentissement de la croissance de la demande cette année.

Le Brent a baissé de 0,2% à 82,73 dollars, tandis que le pétrole brut américain a baissé de 0,1% à 77,98 dollars le baril.

Le prix de l'or au comptant est resté stable à 2 003,09 dollars.