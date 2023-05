Le Nikkei japonais a clôturé à son plus haut niveau depuis un an et demi vendredi, grâce aux gains des poids lourds du secteur des puces, les investisseurs ayant accueilli favorablement les annonces des rendements des actionnaires des entreprises nationales au plus fort de la saison des résultats.

La moyenne des actions du Nikkei a terminé en hausse de 0,9 % à 29 388,30, son plus haut niveau depuis novembre 2021. Sur la semaine, l'indice a progressé de 0,79 %.

Le Topix, plus large, a progressé de 0,64% à 2 096,39 et a affiché un gain hebdomadaire de 1%.

"Les perspectives des entreprises n'étaient pas nécessairement toutes bonnes. Nous avons vu quelques résultats positifs mais il y a eu aussi des déceptions", a déclaré Seiichi Suzuki, analyste en chef du marché des actions à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

"Mais de nombreuses entreprises ont annoncé des rachats d'actions et d'autres mesures visant à rémunérer les actionnaires. Cela a renforcé le sentiment des investisseurs et stimulé le marché".

Mitsubishi Corp et ses concurrents ont annoncé cette semaine qu'ils continueraient à récompenser leurs actionnaires au cours de l'exercice, soit en augmentant les dividendes, soit en procédant à des rachats d'actions, soit en combinant les deux. Les actions de Mitsubishi ont reculé de 0,02 % vendredi, mais ont enregistré un gain hebdomadaire de 6,3 %.

Le poids lourd Tokyo Electron Ltd a réduit ses pertes initiales pour bondir de 3,21%, même si le principal fabricant japonais d'outils de fabrication de semi-conducteurs a annoncé un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux prévisions.

Son homologue Advantest Corp a gagné 3,32%.

Contrairement à la tendance, SoftBank Group Corp a chuté de 3,68 % et a le plus pesé sur le Nikkei après que l'investisseur technologique japonais a affiché une perte annuelle plus de trois fois supérieure aux attentes du marché.

Sharp Corp a chuté de 8,69 % après que le fabricant d'électronique ait annoncé une perte surprise de 1,9 milliard de dollars à la suite de la dépréciation de son activité d'affichage et d'autres actifs. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Varun H K et Uttaresh Venkateshwaran)