L'indice japonais Topix a progressé pour la deuxième journée consécutive jeudi, la hausse des prix de l'énergie ayant stimulé les producteurs de matières premières, tandis que les actions liées aux puces ont pesé sur l'indice de référence Nikkei.

La société de négoce Mitsui & Co a augmenté de 2,75 % après la hausse des prix du pétrole et des métaux. Mitsubishi UFJ Financial Group a augmenté de 3,28%, les gains des bons du Trésor ayant augmenté la valeur de leurs portefeuilles d'obligations américaines.

Les poids lourds de l'industrie des puces Advantest et Tokyo Electron ont chuté respectivement de 4,4 % et de 2,72 %, réduisant leur récente montée en puissance due à l'euphorie de l'intelligence artificielle.

L'indice Topix a ajouté 0,63 % à 2 309,58 à la mi-journée. Le Nikkei a été dans le rouge pendant la majeure partie de la séance avant de clôturer à 33 575,63.

L'indice Nikkei, qui compte de nombreuses valeurs sûres, a grimpé de 29 % cette année et a atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis 33 ans. Les étrangers ont été acheteurs nets d'actions japonaises pour la onzième semaine consécutive jusqu'au 17 juin, selon les données du gouvernement jeudi. "Le Nikkei était en hausse pendant 10 semaines consécutives à la clôture de la semaine dernière. C'est inhabituel", a déclaré Travis Lundy, analyste chez Quiddity Advisors, qui publie sur la plateforme Smartkarma. "Le Nikkei est composé en grande partie de valeurs technologiques, et ces dernières ont le vent en poupe. Lorsque la technologie prend une pause, le Nikkei fait de même".

Parmi les composantes du Nikkei, 175 sociétés ont progressé, tandis que 48 ont reculé.

Panasonic s'est distingué sur la jauge, grimpant de 2,49 % après que son unité d'énergie a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers pour fournir des batteries pour alimenter les véhicules électriques de Mazda Motor. Les actions de Mazda ont augmenté de 0,43 %

Les sociétés de négoce de matières premières ont progressé de 2,58%, devenant ainsi la meilleure performance parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. Les fabricants de machines de précision ont été les plus grands perdants, avec une baisse de 0,4 %. (Reportage de Rocky Swift ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)