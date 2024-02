Les actions japonaises ont commencé l'année en force et les analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'un signal de gains supplémentaires et s'attendent à ce que les flux de capitaux qui ont poussé le Nikkei à des sommets de trois décennies continuent à affluer.

Les actions japonaises ont reçu un montant net de 1,16 trillion de yens (7,8 milliards de dollars) de l'étranger le mois dernier, s'ajoutant à l'afflux de 6,3 trillions de yens l'année dernière, le plus élevé depuis au moins 2014, selon les données de la bourse.

Le Nikkei a augmenté de 8,4 % pour le mois, et le Topix plus large de 7,8 % - les deux atteignant des sommets de 34 ans et surpassant les actions mondiales qui ont ajouté 0,5 %.

Morgan Stanley indique qu'il existe une corrélation "quelque peu positive" entre les gains de janvier et ceux de l'année entière. Sept des dix dernières fois, les gains sur l'ensemble de l'année ont suivi les hausses de janvier.

Les courtiers et les analystes estiment qu'ils le feront parce que l'allocation globale reste faible et parce que les investisseurs nationaux ont été vendeurs dans le rallye.

"Il s'agit principalement d'un début d'année axé sur les flux étrangers", a déclaré Bruce Kirk, stratégiste en chef pour les actions japonaises chez Goldman Sachs, citant la promotion de la gouvernance d'entreprise qui favorise les comportements favorables au marché tels que les rachats d'actions, comme étant à l'origine de l'investissement.

"Si vous voyez plus d'excitation, si vous voyez plus de flux ... cela pourrait avoir un impact sur le multiple que le marché est prêt à soutenir", a-t-il dit, en se référant à une mesure de la valeur du marché.

À la fin du mois de janvier, le ratio cours/bénéfice à 12 mois du MSCI Japon, ou multiple, atteignait 15,1, dépassant sa moyenne sur 10 ans de 14,1. Ce ratio est nettement inférieur à celui du MSCI United States (20,3) et du MSCI World (17,6).

Les mauvaises performances de la Chine semblent également avoir alimenté les flux.

Selon LSEG Lipper, les fonds étrangers ont retiré 2,1 milliards de dollars des actions chinoises en janvier et ont investi 2,9 milliards de dollars au Japon.

La fin de décennies de déflation au Japon est également de bon augure pour les bénéfices et la confiance des entreprises, et les observateurs du marché s'attendent à ce que la Banque du Japon sorte les taux d'intérêt à court terme de la zone négative au cours des prochains mois.

Les analystes de Bank of America ont déclaré qu'ils s'attendaient à une nouvelle hausse de 7 % de l'indice Topix et de l'indice Nikkei d'ici à la fin de l'année 2024 et le stratège en chef Masashi Akutsu a déclaré qu'un revirement haussier des petits investisseurs locaux pourrait propulser le marché vers ses plus hauts niveaux de 1989.

Les réformes ont renforcé les avantages fiscaux accordés aux particuliers qui investissent dans les actions et, bien que ces investisseurs aient toujours préféré les marchés étrangers, Masashi Akutsu estime que les particuliers pourraient se tourner vers les actions japonaises, en particulier si le pays atteint son objectif d'augmentation des salaires réels.

"Si les salaires réels deviennent positifs, cela aidera les investisseurs individuels à augmenter leur pouvoir d'achat et leur confiance dans la durabilité de l'inflation.

Certes, le Japon n'a cessé de décevoir. Au cours de ce siècle, le Nikkei a progressé de 90 %, tandis que le S&P 500 a plus que triplé. Les analystes avertissent que le marché, qui a tendance à évoluer dans la direction opposée au yen, est menacé si les hausses de taux au Japon font grimper la monnaie.

Toutefois, cela pourrait être compensé en supprimant les couvertures de change ou en choisissant "les bons secteurs" tels que les banques, les actions dans l'écosystème de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, et les actions des sociétés ayant un faible ratio cours/valeur comptable et des soldes de trésorerie élevés, a déclaré Jason Lui, responsable de la stratégie pour l'Asie de l'Est chez BNP Paribas.

Le scénario de base de BNP pour le Nikkei en 2024 prévoit des gains entre 5 % et 8 % cette année.

(1 $ = 147,9400 yens)