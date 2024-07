Tokyo (awp/afp) - Les grandes Bourses asiatiques hésitaient lundi matin, digérant une semaine passée chargée en indicateurs économiques aux Etats-Unis comme en Asie, et mesurant les implications du score moins fort qu'attendu de l'extrême droite aux élections législatives en France.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei gagnait 0,21% à 40.999,80 points vers 02H30 GMT, tandis que l'indice élargi Topix perdait au contraire 0,13% à 2.880,32 points.

Après la victoire du parti travailliste aux élections législatives britanniques et l'arrivée en première position aux élections françaises de l'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, "l'impact des développements politiques en Europe sera au centre de l'attention des actions japonaises aujourd'hui", pour l'analyste Takuma Ikemoto du Tokai Tokyo Intelligence Lab.

Aucune majorité claire au Parlement français ne se dégageait après les législatives de dimanche, mais les craintes d'instabilité politique étaient supplantées pour les investisseurs par l'absence de victoire claire de la gauche ou du Rassemblement national, dont les programmes annonçaient des hausses de dépenses publiques.

Les investisseurs digéraient aussi les derniers développements économiques aux Etats-Unis et au Japon, tentant d'affiner leurs prévisions sur le calendrier et l'amplitude de l'assouplissement monétaire attendu de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des hausses de taux auxquelles devrait procéder la Banque du Japon (BoJ).

Sur les marchés américains, "le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux enregistré des gains hebdomadaires significatifs pour démarrer le second semestre", ont noté des courtiers du site AlgoTradeAlert.com.

"Toutefois, les données de l'emploi ont révélé un ralentissement du marché du travail, ce qui pourrait favoriser les actions étant donné le sentiment actuel des investisseurs selon lequel +une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle+", ont-ils ajouté.

Selon des chiffres publiés vendredi, les créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en juin sont ressorties inférieures aux attentes des économistes, et le taux de chômage s'est inscrit au plus haut depuis novembre 2021, allant dans le sens d'un ralentissement attendu par la Fed.

Semaine difficile pour l'économie japonaise

Et d'après le compte-rendu de sa dernière réunion rendu public la semaine dernière, les membres de l'institution monétaire attendent davantage d'indications d'une inflation déclinante avant d'amorcer des baisses de taux, mais se préoccupent parallèlement des effets sur la première économie mondiale d'années de resserrements monétaires.

Quant à l'archipel nippon, "l'économie japonaise a connu une nouvelle semaine (macroéconomique) difficile" la semaine dernière, avec une révision pour la deuxième reprise du PIB ayant montré une contraction plus forte au premier trimestre, un nouveau plus bas du yen et une consommation intérieure morne, ont commenté des économistes de Moody's Analytics.

"La Banque du Japon souhaite relever ses taux, en partie pour enrayer la faiblesse du yen, mais l'économie n'est pas mûre pour des paramètres monétaires plus restrictifs. À certains égards, c'est même tout le contraire", ont-ils jugé.

Selon des médias, la BoJ "va publier ce mois-ci des données montrant que les fortes hausses de salaires obtenues au printemps par les syndicats se propagent des grandes entreprises aux petites, qui emploient la majeure partie de la main-d'oeuvre japonaise", a souligné pour sa part Marcel Thieliant de Capital Economics.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 1,4% sur fond d'inquiétudes quant à une escalade des tensions économiques entre la Chine et l'Union européenne après les surtaxes sur les véhicules électriques chinois annoncées la semaine dernière par l'UE.

Les indices reculaient aussi sur les places continentales chinoises, Shanghai lâchant 0,7% et Shenzhen 1,3%.

Vers 02H45 GMT, le dollar retombait à 160,33 yens contre 160,67 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro refluait aussi à 173,59 yens contre 174,17 yens en fin de semaine dernière, et valait 1,0827 dollar contre 1,0840 dollar vendredi.

Les cours du pétrole baissaient: vers 02H30 GMT, le baril de WTI américain lâchait 0,34% à 82,88 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,14% à 86,42 dollars.

afp/al