Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques étaient enthousiastes mardi, le Nikkei atteignant un nouveau sommet à Tokyo après des records à Wall Street dans l'attente de la saison des résultats aux Etats-Unis et d'une audition du patron de la Fed.

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone a bondi de 1,96% à 41'580,17 points, battant son record de jeudi dernier, et l'indice élargi Topix a progressé de 0,97% à 2895,55 points, frôlant son précédent plafond.

"Un large éventail de valeurs a été acheté (à Tokyo) suivant la tendance du marché américain, où les actions liées aux hautes technologies et d'autres valeurs avaient progressé sur fond de spéculation quant à une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine", a détaillé une note de IwaiCosmo Securities.

Les cours montaient également en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng grappillait 0,2% vers 05H45 GMT, avant la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation CPI pour juin en Chine qui pourrait témoigner d'une reprise économique poussive dans le pays.

Sur les places continentales chinoises, Shanghai gagnait 1,1% et Shenzhen 1,5%.

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte coloration technologique, ont battu d'énièmes records lundi à Wall Street (respectivement le 35ème et le 25ème de l'année).

"Avec la perspective d'un atterrissage en douceur et de baisses de taux à l'horizon, les investisseurs semblent parfaitement satisfaits des valorisations élevées, ce qui provoque un effet d'entraînement", a observé Stephen Innes de SPI Asset Management.

Événement très attendu de l'agenda économique de cette semaine: l'audition du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, devant le Parlement américain mardi et mercredi.

Les investisseurs et les observateurs de la Fed "scruteront ses propos à la recherche d'indices suggérant que la prochaine réunion monétaire, prévue les 30 et 31 juillet, pourrait ouvrir la voie à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt" en septembre, d'après les courtiers du site AlgoTradeAlert.com.

Le géant qui valait 1000 milliards

Pour M. Innes, l'autre élément à surveiller cette semaine sera l'indice des prix à la consommation CPI pour juin qui sera publié jeudi, attendu en nouveau ralentissement, car "les responsables de la Fed ont souligné que la prochaine décision dépendait de ces données".

"Nous retenons tous notre souffle pour voir si (l'indice) se stabilise à un niveau raccord avec une inflation de 2%", a-t-il dit.

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC gagnait 0,5% à la Bourse de Taïwan après avoir brièvement rejoint lundi pendant les heures d'ouverture de Wall Street, où il est également coté, le club très fermé des entreprises valorisées par les marchés à plus de 1000 milliards de dollars.

Vers 05H50 GMT, le dollar s'appréciait à 160,97 yens contre 160,83 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise nippone pourrait remonter "si les éventuelles baisses de taux de la Fed continuent d'être prises en compte par les marchés et avec la Banque du Japon de plus en plus susceptible de normaliser davantage sa politique lors de la réunion de juillet", a commenté Charu Chanana, stratégiste devises chez Saxo Capital Markets.

Selon les économistes d'UBS Masamichi Adachi et Go Kurihara, des signes préliminaires d'augmentation des salaires au Japon en mai, une amélioration de la confiance des petites entreprises et le rapport de la BoJ sur les économies régionales nippones ont fait "monter la probabilité d'une hausse des taux en juillet de 40% à 45%".

L'euro progressait à 174,28 yens contre 174,08 yens la veille, et valait 1,0827 dollar contre 1,0824 dollar lundi.

Les cours du pétrole baissaient: vers 05H40 GMT, le baril de WTI américain lâchait 0,19% à 82,18 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,16% à 85,61 dollars.

afp/jh