Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers progressaient jeudi, appréciant les signaux positifs sur un éventuel accord sur le plafond de la dette américaine envoyés par le président Joe Biden.

Les places européennes ont ouvert dans le vert: Paris gagnait 0,92%, Londres 0,54%, Francfort 1,68% et Milan 1,10% vers 11H25 GMT. Un jour férié en France et en Allemagne réduit par ailleurs les volumes d'échanges. Zurich était fermé pour cause de jour férié.

A New York, après une clôture en nette hausse de plus de 1% mercredi, les trois principaux indices se dirigeaient vers une ouverture plus neutre, selon leurs contrats à terme, d'environ +0,2%.

En Asie, les indices de la Bourse de Tokyo ont continué d'être soutenus par la faiblesse du yen et ont progressé de 1,60% pour le Nikkei et de 1,14% pour le Topix. La Bourse de Hong Kong a gagné 0,85% et Shanghai 0,40%.

Le président américain Joe Biden et le chef des républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont dits confiants sur la possibilité d'aboutir à un accord pour relever le plafond de la dette américaine.

Sans cela, les Etats-Unis pourraient ne pas être en mesure de rembourser les prochaines échéances et ainsi être en défaut de paiement dès le 1er juin.

"L'histoire nous apprend qu'il est plus probable qu'un accord soit conclu à la dernière minute, ce qui suggère qu'il y a encore de la marge pour quelques mauvaises nouvelles avant qu'un accord ne soit finalement conclu", prévient Rodrigo Catril, de National Australia Bank.

Par ailleurs, "la dernière série de statistiques économiques américaines solides a apaisé les craintes de récession", selon Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Les taux d'intérêt souverains sur le marché obligataire progressaient légèrement vers 11H25 GMT. Celui de la dette allemande à 10 ans valait 2,41%, contre 2,33% à la clôture de la veille.

Londres sur le devant de la scène ___

L'actualité microéconomique est dense jeudi pour les valeurs de la place londonienne.

Le groupe de luxe britannique Burberry chutait de 6,43%, malgré une nette hausse de son bénéfice lors de son exercice 2022/2023, grâce à la reprise en Chine. Neil Wilson, analyste de Finalto, note toutefois des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis. Et Richard Hunter, analyste de Interactive Investor, attribue ce recul à des prises de bénéfices.

L'action de BT dévissait de 7,36%. Le groupe de téléphonie britannique, qui avait déjà commencé à trancher dans ses coûts dans un contexte économique difficile, a annoncé qu'il allait supprimer jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030.

Le constructeur de voitures de luxe britannique Aston Martin bondissait pour sa part de près de 15% après l'annonce d'un partenariat avec le groupe chinois Geely, qui va augmenter sa participation au capital et devenir le troisième actionnaire d'Aston Martin.

Le groupe postal britannique IDS, maison mère de Royal Mail, résistait (-0,09%) malgré l'annonce d'une lourde perte pour son exercice annuel décalé, plombé notamment par des grèves et une baisse du volume des colis.

La compagnie aérienne britannique Easyjet (+0,88%) a annoncé avoir réduit de 29% sa perte sur un an pour son premier semestre décalé à 307 millions de livres (plus de 350 millions d'euros), portée par une forte demande en dépit de coûts en hausse.

Du côté des devises et du pétrole ___

Les prix du brut étaient stables après leur bond de la veille, le vent d'optimisme sur les marchés provoqué par un éventuel accord sur le plafond de la dette des États-Unis laissant place à plus de prudence de la part des investisseurs.

Le Brent de mer du Nord pour livraison en juillet cède 0,06% à 76,90 dollars vers 11H20 GMT et celui de WTI américain recule de 0,03% à 72,81 dollars.

L'euro restait affaibli face au dollar, qui profite de son statut de valeur refuge. La monnaie unique européenne perdait 0,26% à 1,0812 dollar.

Le bitcoin était stable à 27.360 dollars.

afp/rp