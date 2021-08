par Ju-min Park

TOKYO, 20 août (Reuters) - Les Jeux paralympiques de Tokyo se dérouleront dans des circonstances "très difficiles", ont déclaré vendredi les organisateurs, alors que le Japon lutte contre une cinquième vague épidémique particulièrement virulente, entraînée par la propagation rapide du variant Delta et qui met à mal le système de santé.

A moins d'une semaine du début des Jeux paralympiques, un hôpital de la capitale japonaise a refusé la demande des organisateurs de prendre en charge des patients participant au Jeux et nécessitant des soins d'urgence, préférant donner la priorité aux patients nationaux atteints de COVID-19, a rapporté vendredi le journal Asahi. "Au vu de la situation médicale, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que nous tiendrons les Jeux Paralympiques au milieu d'une situation très difficile ", a déclaré le responsable de la livraison des Jeux de Tokyo, Hidemasa Nakamura, lors d'une conférence de presse. "Etant donné la situation quant aux lits d'hôpitaux, que faisons-nous si nous avons un cas qui tombe gravement malade ? Nous devons avoir un flux de contacts prêt, et inclure les hôpitaux et les installations médicales dans ce flux", a-t-il poursuivi.

Le nombre d'athlètes et de représentants internationaux présents aux Jeux paralympiques est bien plus faible que lors des Jeux olympiques mais la situation sanitaire au Japon s'est considérablement dégradée.

Lundi, les organisateurs ont annoncé que les Jeux paralympiques se dérouleront pour l'ensemble sans spectateurs, et mardi le Premier ministre a prolongé l'état d'urgence à Tokyo et dans plusieurs autres régions et annoncé de nouvelles mesures.

Selon les organisateurs, les mêmes protocoles sanitaires mis en place lors des Jeux olympiques seront appliqués durant les compétitions paralympiques qui verront 4.000 athlètes s'affronter entre le 24 août et le 5 septembre. (Reportage Ju-min Park avec Rikako Maruyama, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)