Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

L'optimisme rampant quant à la conclusion d'un accord sur le plafond de la dette américaine semble suffire à maintenir l'appétit des investisseurs pour le risque, même si les marchés asiatiques pourraient être vulnérables à un retournement de tendance mardi.

Les enquêtes flash sur les indices des directeurs d'achat en Australie et au Japon seront publiées mardi. L'activité du secteur des services dans les deux pays a été assez stable au cours des derniers mois, mais l'activité des usines s'est contractée.

Tout signe de détérioration pourrait être l'excuse dont les investisseurs ont besoin pour tirer profit de la récente hausse des actions et des actifs à risque, en particulier au Japon.

Les actions japonaises ont le vent en poupe. La semaine dernière, le Nikkei a rejoint l'indice plus large Topix et a atteint un nouveau sommet en 33 ans, clôturant lundi au-dessus de 31 000 points pour la première fois depuis août 1990.

L'indice n'a connu que cinq jours de baisse au cours des 29 dernières séances boursières et a progressé de 10 % en trois semaines. Cette évolution a coïncidé avec la chute du yen, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 2023, la monnaie moins chère rendant plus tentant l'achat d'actifs japonais par les investisseurs étrangers.

Une pause sur ces deux marchés ne serait pas une surprise majeure. De même, le dollar pourrait-il subir une correction ?

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont envenimées après que Pékin a interdit, dimanche en fin de journée, à la société américaine Micron Technology Inc. de vendre ses puces mémoires à des industries nationales clés.

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a déclaré que Micron, le plus grand fabricant américain de puces mémoire, n'avait pas réussi son examen de sécurité du réseau et qu'elle empêcherait les opérateurs d'infrastructures clés de s'approvisionner auprès de l'entreprise.

Cette décision intervient alors que les dirigeants du G7 ont déclaré qu'ils allaient "réduire les risques" sans se "découpler" de la Chine en réponse à ce qu'ils appellent la "coercition économique" de Pékin, en réduisant leur exposition à la deuxième économie mondiale dans tous les domaines, des puces aux minerais.

La perte de Micron pourrait toutefois être le gain de ses rivaux chinois et sud-coréens, car les entreprises de la Chine continentale recherchent des produits de mémoire auprès d'autres sources.

Les marchés boursiers chinois abordent la journée de mardi sur la base d'un rare gain solide lundi, bien que le yuan reste soumis à une forte pression à la vente, s'échangeant pour la troisième journée consécutive au-delà du niveau de 7,00 pour un dollar.

Tout cela pourrait toutefois s'avérer inutile si les démocrates et les républicains à Washington parviennent à un accord sur l'impasse de la limite de la dette de 31,4 trillions de dollars. Le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, a déclaré que les négociations étaient "sur la bonne voie" et que l'accord en cours d'élaboration pourrait être acceptable pour ses collègues.

Toutefois, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a de nouveau averti, lundi en fin de journée, qu'il était "très probable" que le Trésor se retrouve à court de liquidités d'ici le 1er juin, ce qui ouvrirait la voie à un premier défaut de paiement des États-Unis.

Le Trésor a déclaré lundi qu'il lui restait 60 milliards de dollars à la date de vendredi.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- PMI flash du Japon (mai)

- PMI flash de l'Australie (mai)

- Sentiment des consommateurs en Corée du Sud (mai)