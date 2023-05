(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à l'ouverture vendredi, le sentiment étant stimulé par les progrès dans les négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 20,17 points, soit 0,2%, à 7 762,47. Le FTSE 250 était en hausse de 17,63 points, soit 0,1%, à 19 315,88, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,49 point à 810,43.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 775,80, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 16 868,24, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 577,61.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

"L'optimisme croissant quant à une résolution des négociations sur le plafond de la dette a amélioré le sentiment, bien que l'humeur ait été légèrement tempérée par des points d'interrogation sur la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Le principal républicain américain, Kevin McCarthy, a déclaré qu'il voyait "le chemin" vers une percée dans les négociations visant à éviter un défaut de paiement imminent, suggérant qu'un vote serait possible dès la semaine prochaine.

L'évolution future des taux d'intérêt américains a également été de nouveau au centre des préoccupations, un autre membre du comité de fixation des taux de la Réserve fédérale américaine ayant indiqué qu'il était favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt le mois prochain.

"Nous n'avons pas encore fait les progrès nécessaires et le chemin vers une inflation de 2 % est encore long", a déclaré Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, lors d'une conférence bancaire au Texas.

Mme Logan s'est jointe à trois autres membres du Comité fédéral de l'open market - qui ne compte actuellement que 11 membres votants - pour indiquer que la Fed pourrait être amenée à relever à nouveau ses taux les 13 et 14 juin.

Le dollar s'est raffermi jeudi, les investisseurs estimant qu'il est de plus en plus probable qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt ait lieu. Il a perdu une partie de ses gains dans les premiers échanges en Europe vendredi.

La livre sterling était cotée à 1,2419 USD, contre 1,2399 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro était coté à 1,0787 USD, en légère hausse par rapport à 1,0764 USD. En temps utile, vendredi dernier, la livre avait acheté 1,2533 USD, tandis que l'euro avait acheté 1,0928 USD.

Aux Etats-Unis, Wall street a terminé dans le vert, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,3 %, un S&P 500 en hausse de 0,3 % et un Nasdaq Composite en hausse de 1,5 %.

En Asie, vendredi, l'indice Nikkei 225 a poursuivi sa récente progression, clôturant en hausse de 0,8 % et augmentant de 4,1 % cette semaine. Jusqu'à présent, il a augmenté de 20 % en 2023.

Le marché japonais bénéficie actuellement de l'intérêt des investisseurs étrangers et d'une série de chiffres solides pour les entreprises, selon Richard Hunter.

Toutefois, la hausse de l'inflation à la consommation de vendredi pourrait être une "cause d'inquiétude" pour les responsables de la Banque du Japon, alors qu'ils évaluent les risques d'inflation dans le cadre d'une politique monétaire extrêmement souple, a estimé Michael Hewson de CMC Markets.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 3,4 % en glissement annuel en avril, conformément aux attentes du marché, selon les données du gouvernement. Ce chiffre, qui exclut les prix volatiles des aliments frais, fait suite à une hausse de 3,1 % enregistrée en mars et en février.

L'inflation au Japon est inférieure aux hausses de prix vertigineuses observées aux États-Unis et ailleurs, qui ont incité les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt. Elle reste toutefois supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la BoJ, qui a été dépassé chaque mois depuis avril de l'année dernière.

Face au yen, le dollar était coté à 138,11 yens tôt vendredi à Londres, en légère baisse par rapport aux 138,64 yens de jeudi.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,6 %.

En Chine, l'ambiance était moins optimiste. Le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 1,2 %.

La société Alibaba, spécialisée dans le commerce électronique, la distribution et la technologie, a chuté de 5,4 % après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché, tandis que la croissance annuelle du chiffre d'affaires a ralenti à 1,8 % seulement.

Malgré la baisse des performances des marchés boursiers en Chine, les valeurs minières londoniennes ont été en tête du FTSE 100. Anglo American a progressé de 1,7 %. Rio Tinto et Antofagasta ont tous deux gagné 1,0 %.

Ailleurs dans l'indice des grandes capitalisations, Smiths Group a augmenté de 1,1 %.

Smiths a revu à la hausse ses prévisions annuelles, faisant état d'une "croissance forte et continue" au troisième trimestre. La société d'ingénierie a déclaré qu'au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 avril, la croissance organique du chiffre d'affaires était de 13,4 %. Ce chiffre est conforme aux 13,5 % enregistrés au cours du premier semestre.

En conséquence, Smiths a relevé ses prévisions pour son exercice financier à environ 10 % de croissance organique, contre "au moins" 8 % prévus précédemment - qui avaient déjà été relevés à deux reprises. Elle a maintenu son objectif d'amélioration "modérée" de la marge.

"La performance du troisième trimestre est due à une bonne croissance des volumes et des prix, avec une forte demande sur la plupart des marchés finaux du groupe. Nous continuons à investir dans le fonds de roulement pour nous assurer que nous répondons à cette forte demande des clients", a déclaré Smiths.

Burberry a accentué ses pertes de jeudi, chutant de 2,4 %. La maison de couture britannique a chuté de 6,4 % jeudi, après la publication de ses résultats annuels.

Dans le FTSE 250, la société de boissons C&C a annoncé un changement de direction et a déclaré avoir rencontré des "défis importants" dans la mise en œuvre d'une mise à niveau complexe du système de planification des ressources de l'entreprise pour les activités de Matthew Clark et de Bibendum en Grande-Bretagne.

"Le processus de mise en œuvre a pris plus de temps et s'est avéré beaucoup plus difficile et disruptif que prévu, ce qui a eu un impact important sur le service et la rentabilité au sein de MCB", a averti l'entreprise. Elle s'attend à un coup unique de 25 millions d'euros lié au disruptif de l'ERP dans l'exercice 2024.

Le PDG de C&C, David Forde, a démissionné avec effet immédiat, mais reste disponible pour une période de transition. Le directeur financier Patrick McMahon devient directeur général et conservera ses responsabilités de directeur financier jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Le président Ralph Findlay devient président exécutif.

Les actions de C&C ont plongé de 14 % dans les premières transactions à Londres.

Sur l'AIM, Unbound Group a chuté de 18 %

Il a lancé un examen stratégique, y compris un processus de vente formel.

Unbound est la société mère d'un groupe de détaillants qui vend une gamme de marques axées sur les 55 ans et plus, dont Hotter Shoes. L'examen a pour but d'explorer ses options stratégiques et pourrait inclure une vente complète de l'entreprise.

La société a prévenu que toute sous-performance par rapport à ses prévisions commerciales pourrait aggraver sa situation de trésorerie et qu'un déficit temporaire du fonds de roulement pourrait survenir en septembre et octobre de cette année. Elle continue de travailler avec ses conseillers et ses partenaires bancaires pour lever des fonds supplémentaires ou refinancer ses facilités actuelles.

Unbound a également présenté divers changements opérationnels, notamment l'arrêt temporaire de ses ventes directes aux consommateurs aux États-Unis et dans l'Union européenne, qui représentent environ 11 % de ses revenus pour l'exercice 2023.

L'or était coté à 1 962,27 USD l'once tôt vendredi, en hausse par rapport aux 1 953,31 USD de jeudi. Le pétrole Brent s'échangeait à 76,48 USD le baril, en hausse par rapport à 76,23 USD.

