Les actions japonaises ont chuté pour la deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant bloqué leurs gains récents, tandis que les sociétés commerciales ont bondi après que le milliardaire Warren Buffett a augmenté ses participations dans le secteur.

Tokio Marine Holdings a chuté de 5,12 % tandis que Mizuho Financial Group a perdu 1,71 % dans le cadre d'un vaste mouvement de liquidation des assureurs et des sociétés financières.

Mitsubishi Corp a bondi de 2,54%, entraînant les maisons de commerce à la hausse après que Berkshire Hathaway, la société de Buffett, a déclaré après la clôture du marché de lundi qu'elle avait augmenté ses participations dans les cinq plus grands acteurs du secteur.

Mitsui & Co et Marubeni - qui font également partie du portefeuille de Buffett - ont augmenté de 1,42 % et de 0,63 %, respectivement.

Le secteur des maisons de commerce a augmenté de 0,89% pour devenir le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

L'indice général Topix a baissé de 0,81% à 2 271,91 à la mi-journée. L'indice de référence Nikkei a perdu 0,62% à 33 161,94, mais il a été positif pendant une partie de la matinée en raison des gains réalisés par les actions les plus importantes.

Les indices de négociation ont été rares à la suite d'un jour férié aux États-Unis et avant les données sur les mises en chantier américaines prévues plus tard dans la journée de mardi.

"Les indicateurs techniques continuent de montrer des signes de surchauffe à court terme", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities. "Aujourd'hui, en l'absence d'éléments particuliers, nous devrions assister à des ventes visant à verrouiller les profits, en particulier dans les secteurs et les actions qui ont connu une hausse notable."

Parmi les composantes du Nikkei, 180 sociétés ont chuté, tandis que 43 seulement ont progressé. Les assureurs ont été en tête des baisses, perdant 4,05 %

McDonald's Holdings Company Japan s'est démarqué de la tendance en augmentant de 0,52 % après que la chaîne de hamburgers a déclaré qu'elle augmenterait les prix dans ses établissements urbains pour faire face à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des loyers. (Reportage de Rocky Swift ; Rédaction de Janane Venkatraman)