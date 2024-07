Les actions japonaises ont subi une forte décollecte de fonds étrangers au cours de la semaine du 19 juillet, sous l'effet d'une chute mondiale des actions technologiques et des inquiétudes concernant les perspectives des exportateurs locaux après une remontée du yen.

Selon les données de la bourse, les investisseurs étrangers ont déchargé des actions japonaises d'une valeur nette de 819,6 milliards de yens (5,38 milliards de dollars) au cours de la semaine, ce qui représente leur plus importante vente nette hebdomadaire depuis le 19 avril.

Les investisseurs étrangers se sont délestés d'environ 245,95 milliards de yens d'actions au comptant, mettant fin à une série d'achats de trois semaines. En outre, ils ont cédé environ 573,65 milliards de yens en contrats dérivés.

La moyenne des actions du Nikkei a chuté de 2,74 % la semaine dernière, marquant ainsi sa plus forte baisse depuis le 19 avril.

Le Nikkei a encore chuté jeudi à 37825,58, son plus bas niveau depuis près de deux mois, à la suite d'une chute des valeurs technologiques à forte capitalisation et d'une remontée du yen, qui a atteint 152,2 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis deux mois et demi.

Les étrangers ont également continué à se retirer des obligations japonaises pour la sixième semaine consécutive, en vendant environ 352,1 milliards de yens de titres de créance à long terme et 455,7 milliards de yens de titres de créance à court terme.

Pendant ce temps, les investisseurs japonais se sont débarrassés de 730,4 milliards de yens d'obligations étrangères à long terme, restant vendeurs nets pour la deuxième semaine consécutive. Ils ont cependant acheté pour environ 50,7 milliards de yens d'instruments à court terme.

Sur le marché des actions étrangères, les investisseurs japonais ont acheté pour 12,1 milliards de yens d'actions après trois semaines consécutives de ventes nettes. (1 $ = 152,2200 yens)