Les actions japonaises ont mis fin à une série de huit jours de hausse jeudi, après avoir atteint un pic de cinq semaines plus tôt, alors que la hausse des taux américains et le ralentissement de l'économie chinoise ont sapé l'élan de la reprise du marché.

L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 0,75 % à 32 991,08, après avoir atteint un sommet de 33 322,45 dans la matinée. L'indice Topix, plus large, a atteint son plus haut niveau en 33 ans à 2 397,33 dans la matinée, mais a clôturé en baisse de 0,4 % à 2 383,38.

Les indices se sont fortement redressés et ont progressé de plus de 25 % depuis le début de l'année, ce qui les place parmi les plus performants au niveau mondial.

"Les investisseurs ont une vision positive des actions japonaises", a déclaré Kenji Abe, analyste chez Daiwa Securities à Tokyo. "Mais nous avons eu des nouvelles négatives et les rendements américains sont plus élevés, ce qui rend les gens un peu plus pragmatiques.

Mercredi, une enquête sur les services américains plus importante que prévu a fait grimper les rendements à deux ans dans l'espoir que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps.

La hausse du rendement sans risque a exercé une pression sur les secteurs de croissance américains tels que la technologie, ce qui s'est répercuté sur le Japon et d'autres marchés asiatiques.

Advantest figure parmi les plus grands perdants. Le fabricant d'équipements de test de puces électroniques a chuté de 6,6 %, à la suite d'une baisse de son client Nvidia au cours de la nuit.

Les actions de NTN Corp ont chuté de 5,4 % après que le fabricant de roulements à billes a émis une obligation convertible à coupon zéro.

Les données commerciales du mois d'août de la Chine se sont révélées meilleures que prévu, mais les exportations et les importations se sont toutes deux contractées à la suite d'un cinquième mois consécutif de baisse de l'activité des usines, ce qui constitue un inconvénient pour les fournisseurs japonais.

La faiblesse du yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis 10 mois à 147,87 pour un dollar dans la matinée, reste cependant une source de soutien pour les exportateurs japonais, car elle les aide à être compétitifs au niveau mondial.

Le constructeur naval Mitsui E&S était en hausse de 4,2 % et a fait un bond cette semaine malgré le fait qu'il ait été désigné pour être retiré de l'indice Nikkei en raison du manque de liquidités.

Les actions de Mitsubishi Heavy Industries ont atteint leur plus haut niveau en 26 ans et demi à la suite du lancement réussi d'une de ses fusées.

Les actions du producteur alimentaire Toho ont bondi de 22 % après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices. (Reportage de Tom Westbrook à Singapour ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Savio D'Souza)