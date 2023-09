Les actions japonaises ont progressé lundi, le Topix renouant avec son plus haut niveau depuis 33 ans, grâce à la faiblesse du yen qui a apporté un large soutien et aux actions sensibles à l'économie qui se sont redressées dans un contexte où l'on pense de plus en plus que l'économie américaine évitera la récession.

Le sentiment du marché a également été soutenu par les gains des actions chinoises après que Pékin ait dévoilé une nouvelle série de mesures de relance.

Le Topix est entré dans la pause de la mi-journée en hausse de 0,79% à 2 368,29, juste en dessous du sommet de la session de 2 368,53, un nouveau pic de 33 ans.

La moyenne des actions du Nikkei 225 a augmenté de 0,58% à 32 899,99, juste en dessous du pic de la séance de 32 900,05, un plus haut d'un mois.

Une clôture positive au cours de la session actuelle porterait à six jours la série de gains pour le Topix et le Nikkei, la plus longue depuis la mi-mai.

La pénurie d'indicateurs économiques clés ou d'autres événements cette semaine pourrait empêcher les achats agressifs d'actions japonaises, a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities, prévoyant une fourchette de 32 300-33 300 pour le Nikkei.

"Il s'agit d'un environnement propice à l'émergence de craintes que le marché soit suracheté, compte tenu du chemin parcouru en peu de temps", a-t-elle déclaré.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté après les gains de vendredi dans le S&P 500, lorsque les données sur l'emploi ont suggéré un certain relâchement du marché de l'emploi.

Bien que les données aient réduit les paris sur un nouveau resserrement de la Réserve fédérale, elles ont renforcé l'idée de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont augmenté, ce qui a permis au dollar de dépasser les 146 yens. Les marchés américains sont fermés lundi pour cause de vacances.

Dans le même temps, les actions chinoises ont fortement progressé lundi, dans l'attente d'un soutien politique accru au secteur immobilier en difficulté.

Les chargeurs ont tiré les gains parmi les 33 secteurs industriels de la Bourse de Tokyo, bondissant de 2,99%. Le fer et l'acier ont augmenté de 2,98 %.

Kobe Steel a été l'action la plus performante du Nikkei, avec un bond de 4,92 %. L'action s'est appuyée sur une hausse de 3,88 % vendredi, après des rapports sur la mise au point de nouvelles plaques d'acier pour les véhicules électriques.

Les fabricants de matériel de transport ont complété le trio de tête du TSE, avec un gain de 2,14 %, la baisse du yen augmentant la valeur des revenus à l'étranger. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Janane Venkatraman)