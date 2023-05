La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté pour la sixième séance consécutive et a atteint son plus haut niveau en 20 mois jeudi, les investisseurs ayant salué les plans d'investissement dans la fabrication de puces et les données commerciales raisonnables du mois d'avril.

Ces gains constituent la deuxième série de gains pour le Nikkei en autant de mois, les actions surfant sur une vague de rachats d'actions et sur l'enthousiasme suscité par la réforme de la gouvernance. Le Nikkei a progressé de près de 17 % cette année, dépassant de loin la hausse de 8 % des actions mondiales.

Le Nikkei était en hausse de 1,5 % à 30 534 à la mi-séance. L'indice Topix, plus large, a augmenté de 0,9 % à 2 156 et se trouve à son plus haut niveau depuis 33 ans.

Les exportations japonaises ont augmenté de 2,6 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère des finances - un peu en dessous des attentes, mais les investisseurs ont pris cela dans un climat difficile.

"Bien que les exportations aient ralenti par rapport au mois précédent, ce résultat était encore relativement bon par rapport aux autres pays d'Asie du Nord-Est", ont déclaré les analystes d'ING dans une note à ses clients.

"Les résultats commerciaux d'avril confortent notre opinion selon laquelle l'économie japonaise restera sur la voie de la reprise."

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a également déclaré qu'il s'attendait à ce que les fabricants de puces investissent au Japon après une réunion avec les dirigeants de l'industrie, tandis que Micron a déclaré qu'il prévoyait de dépenser jusqu'à 500 milliards de yens (3,7 milliards de dollars) pour apporter la dernière technologie de fabrication de puces à ultraviolets au Japon.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a été le principal gagnant du Nikkei, avec une hausse de 7,4 % qui lui a permis d'atteindre un niveau record. D'autres actions du secteur des puces ont également augmenté, notamment Tokyo Electron et Renesas Electron, qui ont toutes deux progressé de plus de 4 %.

Parmi les autres gagnants, on peut citer Sony Group Corp, qui a bondi de 7,3 % pour atteindre son plus haut niveau en quatre mois, alors qu'il examine une scission partielle de sa division financière.

Les compagnies d'électricité ont été parmi les principaux perdants, prolongeant les baisses de mercredi alors qu'elles sont aux prises avec les prix élevés du carburant qui réduisent les marges de profit. Le gouvernement japonais a approuvé mardi l'augmentation des prix de l'électricité, mais a mis des mois à le faire.

Tokyo Electric Power a chuté d'environ 3 % et d'autres entreprises similaires ont subi des pertes du même ordre. (1 $ = 135,0500 yens) (Reportage de Tom Westbrook ; Rédaction de Subhranshu Sahu)