Les actions japonaises ont terminé en hausse de près de 1 % mardi, les constructeurs automobiles étant en tête des gains, le recul du yen par rapport à son plus haut niveau en une semaine ayant stimulé les actions des exportateurs et l'appétit pour le risque.

L'indice Nikkei a augmenté de 0,95 % pour clôturer près d'un sommet de 32 776,37. L'indice Topix, plus large, a terminé en hausse de 0,82% à 2 379,91.

"Le yen a reculé par rapport à ses gains importants, ce qui a réconforté les investisseurs", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

"Les rendements des obligations d'État japonaises sont restés stables par rapport à leurs plus hauts d'hier et ceux des obligations à moyen terme ont même baissé. Les investisseurs ont été soulagés de voir que la hausse des rendements était limitée".

Le yen japonais et les actions évoluent généralement dans des directions opposées, car une monnaie plus forte nuit à la compétitivité des exportateurs et rend les actions plus chères pour les étrangers.

Le yen s'est renforcé et les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs mois lundi, après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a signalé la fin de la politique de taux négatifs dans une interview accordée à un journal local.

Les actions de Toyota Motor ont augmenté de 2,4 % pour mener les gains de l'indice Topix mardi, tandis que le secteur des transports a bondi de 2,04 % pour devenir le plus grand gagnant parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Le fabricant de jeux et d'équipements audio Sony Group a augmenté de 1,2 %, tandis que le propriétaire de la marque Uniqlo, Fast Retailing, a grimpé de plus de 1 %, ce qui a constitué la plus forte hausse du Nikkei.

Le groupe SoftBank, investisseur dans les start-up technologiques, a progressé de près de 2 %.

Le fabricant de machines lourdes IHI a chuté de 15,8 %, devenant ainsi le plus mauvais élève du Nikkei, tandis que les fabricants d'acier ont perdu 0,7 % et ont été les plus mauvais élèves de l'indice de référence.