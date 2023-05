Les entreprises japonaises ont augmenté les salaires de 3,89 % en moyenne cette année, soit le rythme d'augmentation le plus rapide depuis trois décennies, selon une enquête menée par le journal Nikkei et publiée samedi.

Le rythme d'augmentation était supérieur de 1,54 % à celui de l'année précédente, signe que de plus en plus d'entreprises augmentent les salaires pour compenser la hausse du coût de la vie et répondre à la pénurie de main-d'œuvre, selon le Nikkei.

Les petites et moyennes entreprises ont augmenté les salaires de 3,57 % en moyenne, le niveau le plus élevé depuis que des données comparables sont disponibles, il y a 22 ans, selon le Nikkei.

La croissance des salaires est déterminante pour savoir dans quel délai la Banque du Japon (BOJ) pourrait suivre ses homologues internationaux et relever ses taux d'intérêt, actuellement très bas.

L'inflation de base des consommateurs japonais a atteint 3,1 % en mars, bien au-delà de l'objectif de 2 % de la BOJ, les entreprises ayant répercuté la hausse des coûts des matières premières sur les ménages par le biais d'augmentations de prix.

La BOJ s'attend à ce que l'inflation repasse sous la barre des 2 % dans le courant de l'année, à mesure que l'effet des hausses passées des carburants et des matières premières se dissipera.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale maintiendrait une politique ultra souple jusqu'à ce que la croissance des salaires s'étende et devienne suffisamment durable pour améliorer les perspectives d'atteindre durablement une inflation de 2 %.

L'enquête a été menée auprès de 308 entreprises entre le 31 mars et le 20 avril, a indiqué le Nikkei.