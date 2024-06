Les fonds spéculatifs asiatiques ont été les plus performants au niveau mondial en mai et au cours des cinq premiers mois de l'année, grâce à un sentiment haussier à l'égard des actions régionales et à des positions gagnantes en Chine.

Les fonds long/short axés sur l'Asie, toutes stratégies confondues, ont progressé de 2,8 % en moyenne en mai et de 7,5 % sur la période janvier-mai, ce qui montre qu'ils ont surpassé les fonds investissant principalement aux États-Unis ou en Europe, selon une note de courtage d'UBS datant de cette semaine.

En comparaison, les fonds spéculatifs axés sur les États-Unis ou l'Europe ont progressé de 1 % chacun en moyenne en mai, et de 6 % chacun au cours des cinq premiers mois.

Stimulé par la montée en puissance des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) et le rebond des marchés chinois, l'indice MSCI Asia ex-Japan a bondi de 8 % depuis le début de l'année et se négocie à son plus haut niveau depuis avril 2022.

Le Nikkei japonais est également en hausse de 15 % depuis le début de l'année, aidé par la reprise économique et les réformes des entreprises.

Selon UBS, les gains réalisés par les fonds spéculatifs asiatiques en mai ont été "largement tirés par les fonds axés sur la Chine", tandis que les performances des fonds axés sur le Japon ont été mitigées.

Greenwoods Asset Management, l'un des plus grands fonds spéculatifs d'Asie, a vu son fonds phare, Golden China, augmenter de 18,3 % sur l'année jusqu'en mai, et de 7 % sur le seul mois de mai, principalement grâce aux contributions des valeurs technologiques et énergétiques chinoises, selon une lettre d'investisseur examinée par Reuters.

Greenwoods n'a pas souhaité faire de commentaire.

De son côté, le fonds chinois de Pinpoint Asset Management a bondi de 11,4 % au cours des cinq premiers mois, selon une note de HSBC.

L'indice MSCI des actions chinoises a progressé de 23 % depuis le creux de janvier, après avoir abandonné certains gains ces dernières semaines en raison de l'affaiblissement des données économiques.

Pour les gestionnaires de fonds chinois, "si vous êtes actif et que vous pouvez choisir les meilleurs titres par rapport aux moins bons, vous pouvez toujours faire beaucoup mieux que l'indice général", a déclaré Timothy Moe, stratégiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Goldman Sachs.

Par stratégie en Asie, les fonds d'actions qui parient sur la hausse ou la baisse des prix des actions ont gagné plus de 3 % le mois dernier, tandis que les fonds quantitatifs et multi-stratégies ont rapporté respectivement 2,5 % et 1,3 %, selon UBS. UBS a suivi 61 fonds spéculatifs asiatiques.