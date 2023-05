Long Japon, short Chine.

S'il existe une macroéconomie générale et un marché de la valeur relative en ce moment, c'est peut-être bien celui-là, car les fortunes opposées des mastodontes économiques et financiers de l'Asie deviennent de plus en plus marquées chaque jour.

L'économie chinoise s'essouffle rapidement et l'appétit des investisseurs pour les actifs chinois se refroidit en conséquence, tandis que la croissance du Japon s'accélère et que ses principaux marchés boursiers atteignent ou flirtent avec leurs plus hauts niveaux depuis 33 ans.

Certaines de ces tendances ne sont pas nouvelles - les investisseurs étrangers vendent des obligations chinoises depuis plus d'un an et la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine pèse sur les investisseurs depuis tout aussi longtemps - mais elles ont été mises en évidence par des indicateurs économiques profondément divergents cette semaine.

Tout d'abord, les investissements et les ventes au détail en Chine en avril n'ont pas atteint les prévisions des économistes, la croissance de la production industrielle était à peine la moitié de ce que les économistes avaient prévu, et la croissance des investissements directs étrangers était inférieure à la moitié de celle du mois de mars.

Dans la foulée des données de la semaine précédente qui montraient que l'inflation et les importations s'étaient effondrées en avril, l'indice des surprises économiques de la Chine a enregistré mardi sa plus forte baisse en deux ans et l'une des plus importantes jamais observées.

Les perspectives de croissance se sont rapidement et considérablement assombries : mercredi, les économistes de Barclays ont ramené leurs prévisions de PIB pour le deuxième trimestre de 5 % à 1 %, et celles pour l'ensemble de l'année à 5,3 %. Même l'objectif officiel de Pékin pour 2023, à savoir 5 %, serait le plus bas depuis plus de 30 ans, si l'on exclut les turbulences liées à la pandémie de 2020.

Mercredi, les analystes de la Société Générale ont révisé leurs prévisions concernant le yuan, et le voient maintenant tomber à 7,30 pour un dollar cette année - un niveau qui flirte avec ses plus bas niveaux depuis 15 ans.

SUR TOPIX

Les chiffres officiels du Japon ont montré que la deuxième économie d'Asie a connu au premier trimestre une croissance quatre fois plus rapide que prévu sur une base trimestrielle (0,4%) et plus de deux fois plus rapide sur une base annuelle (1,6%).

Cette semaine également, l'indice boursier japonais de référence Nikkei 225 a clôturé au-dessus de la barre psychologiquement importante des 30 000 points pour la première fois en 20 mois, et se trouve désormais à quelques pour cent des niveaux qu'il a atteints pour la dernière fois en 1990.

L'indice Topix, plus large, a atteint mardi son plus haut niveau depuis 33 ans.

Les investisseurs étrangers sont acheteurs nets d'actions japonaises depuis cinq semaines, mais les flux cumulés n'ont retrouvé que leur niveau de l'été dernier, selon les analystes de Goldman Sachs.

La marge de manœuvre pour de nouveaux achats est importante.

"Une période plus longue montre que les investisseurs étrangers ont été très largement vendeurs nets d'actions japonaises. Nous pensons que les investisseurs à long terme restent légèrement positionnés", ont-ils écrit la semaine dernière dans une note intitulée "Upside risks in Japanese equities" (Risques de hausse des actions japonaises).

La dernière enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds dresse un tableau similaire. Une proportion nette de 11 % des personnes interrogées sous-pondèrent les actions japonaises, soit 0,7 écart-type en dessous de la moyenne à long terme.

CRISE CHINOISE ?

Comparez cela à la Chine.

Certes, les achats nets d'actions chinoises par les investisseurs étrangers au début de l'année ont approché les 30 milliards de dollars, mais la majeure partie de ces achats a eu lieu en janvier, lorsque les restrictions du COVID-19 ont été supprimées et que les marchés se sont envolés.

Mais l'élan d'optimisme qui avait entouré la réouverture des marchés après la levée des restrictions COVID s'est évaporé. Selon l'Institute of International Finance, les non-résidents ont vendu pour près de 4 milliards de dollars d'actions chinoises en avril, ce qui représente la première sortie de capitaux en six mois.

Les enquêtes mensuelles menées par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds montrent que les positions "longues" sur les actions chinoises constituaient l'opération mondiale la plus achalandée en janvier. Cette position a été considérablement réduite et les investisseurs ont diminué leur surpondération nette dans les actions chinoises, mais ils restent confortablement surpondérés.

Si les investisseurs peuvent encore augmenter leur exposition aux actions japonaises, ils peuvent aussi réduire leur exposition aux actions chinoises.

Les investisseurs obligataires, quant à eux, ont voté avec leurs pieds. Une décennie de flux importants et réguliers vers les titres de créance chinois s'est inversée lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février de l'année dernière, et les étrangers ne montrent aucun signe de tentation de revenir.

Les prochaines mesures prises par la Banque du Japon (BOJ) et la Banque populaire de Chine (PBOC) pourraient également contribuer à consolider ces tendances.

Si la BOJ commence bientôt à démanteler sa politique de "contrôle de la courbe des rendements" pour réduire l'inflation, peut-être dès le mois prochain, le yen devrait augmenter et les flux d'investisseurs japonais pourraient se tourner à nouveau vers les actifs nationaux.

La PBOC a plus de mal à attirer les investisseurs en Chine, compte tenu de la fragilité de la croissance et des tensions géopolitiques autour de Taïwan, de l'Ukraine, de l'espionnage technologique et des sanctions.

Le prochain sommet des dirigeants du Groupe des Sept au Japon abordera ces questions, et le communiqué commun contiendra probablement une section consacrée à la Chine. Mais il reste à voir dans quelle mesure le langage sera direct. Le Japon et l'Allemagne sont d'importants exportateurs vers la Chine et pourraient être sceptiques à l'idée d'accepter des contrôles sur les investissements dans la deuxième économie mondiale.

Les investisseurs, quant à eux, affichent clairement leur position.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).