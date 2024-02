Un mélange déroutant de marchés boursiers en pleine effervescence, de mises à jour économiques américaines froides et de bruits hawkish de la part de la Réserve fédérale rendent la fin de la semaine brumeuse, alors que les chiffres de l'inflation des producteurs américains se profilent à l'horizon.

Les principaux indices boursiers semblent au moins avoir peu de doutes quant à la direction à prendre.

Les actions mondiales ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, le Nikkei s'étant à nouveau rapproché du record établi au plus fort de la bulle immobilière japonaise en 1990, tandis que le Hang Seng de Hong Kong, en perte de vitesse, s'est redressé de plus de 2 % à l'approche de la réouverture de la Chine, la semaine prochaine, après le Nouvel An.

Et malgré la chute de l'économie dans la récession à la fin de l'année dernière, la Banque du Japon est sur la bonne voie pour mettre fin aux taux d'intérêt négatifs dans les mois à venir, selon des sources de Reuters, et seule la croissance des salaires doit être évaluée avant qu'elle n'agisse.

Le yen a tout de même reculé, alors que les dernières données hebdomadaires montrent que les investisseurs étrangers ne se lassent pas du Japon, augmentant leurs achats d'actions japonaises d'un montant net de 817,43 milliards de yens (5,44 milliards de dollars), ce qui représente l'afflux le plus important depuis le 12 janvier.

De retour à Wall Street, le débat sur les performances économiques des États-Unis en 2024 s'est orienté jeudi vers le côté froid des choses, notamment parce que le temps glacial du mois de janvier a déprimé les ventes au détail et la production industrielle.

La question de savoir si la vague de froid masque la véritable force de l'économie américaine est désormais ouverte, car les demandes d'allocations chômage ont de nouveau baissé et les enquêtes régionales de la Fed ont montré que le climat des affaires était néanmoins positif.

Le rapport de vendredi sur les prix à la production étant désormais au centre des préoccupations, les marchés obligataires se méfient d'une mauvaise surprise semblable à celle du rapport sur les prix à la consommation en début de semaine.

La combinaison de la hausse des actions, qui a vu le S&P500 revenir à 0,5 % de ses sommets, et des inquiétudes liées à l'inflation a poussé les rendements des obligations à la hausse jusqu'à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

Les responsables de la Fed semblent se méfier malgré les résultats économiques apparemment faibles du mois de janvier.

Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, qui prévoit seulement deux baisses de taux cette année, a déclaré que la banque centrale n'était pas encore prête à commencer l'assouplissement.

"À l'heure actuelle, la vigueur du marché du travail et de la macroéconomie offre la possibilité de mettre en œuvre ces décisions politiques sans urgence oppressante", a-t-il déclaré, ajoutant que l'économie pourrait même faire preuve d'une "exubérance refoulée" susceptible de faire repartir la demande à la hausse.

Et l'exubérance refoulée n'a pas manqué dans certaines parties du secteur technologique qui sont de plus en plus imbriquées.

Les actions des petites entreprises d'intelligence artificielle ont de nouveau augmenté jeudi après que Nvidia, le principal fabricant de puces d'intelligence artificielle au monde, a révélé ses participations dans ces entreprises, donnant ainsi des indices sur sa stratégie de croissance.

Cette reprise a montré l'influence croissante de Nvidia dans le monde de l'intelligence artificielle, alors que sa valeur boursière augmente à un rythme effréné, ce qui en fait la troisième entreprise américaine la plus valorisée. Son investissement le plus important (147,3 millions de dollars) a été réalisé dans Arm Holdings, le concepteur de puces que Nvidia n'a pas réussi à acheter après qu'une transaction de 80 milliards de dollars ait été rejetée par les autorités antitrust il y a deux ans.

Ailleurs, la situation des taux d'intérêt a été tout aussi difficile à interpréter.

Les responsables de la Banque centrale européenne se sont montrés plus pessimistes.

François Villeroy de Galhau, membre de la BCE et directeur de la Banque de France, a déclaré vendredi qu'il existait plusieurs raisons impérieuses pour lesquelles la BCE ne devrait pas attendre trop longtemps avant de réduire ses taux.

"Agir progressivement et de manière pragmatique peut être préférable à une décision trop tardive et à un ajustement excessif", a-t-il déclaré.

Au cours d'une semaine quelque peu vertigineuse pour les marchés des taux britanniques - entre les nouvelles d'une récession au Royaume-Uni, les mises à jour apaisantes sur l'inflation, les sondages hawkish de la Banque d'Angleterre et le rapport explosif de vendredi sur les ventes au détail - l'élection imminente est également apparue sur le radar.

Le parti travailliste britannique a porté un coup terrible aux conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak vendredi, en remportant les concours pour deux nouveaux législateurs lors de votes qui ont indiqué que le parti d'opposition était en passe de remporter les élections nationales plus tard dans l'année.

La livre sterling est restée stable, tandis que les actions britanniques et les rendements des gilts ont augmenté.

Avant l'ouverture de vendredi, les contrats à terme sur les actions américaines continuent d'augmenter et le marché vise de nouveaux sommets historiques à l'ouverture. La jauge de volatilité Vix est restée en dessous de 14.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * L'inflation des prix à la production, les mises en chantier et les permis de construire, l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des ménages en février. * Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, la directrice de la Fed de San Francisco, Mary Daly, et le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, prendront la parole. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, prend la parole * Conférence de Munich sur la sécurité, avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky * Bénéfices des entreprises américaines : Coinbase, Liberty Broadband, PPL, Vulcan Materials, Balchem, Trade Desk