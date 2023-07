Stephen Culp, journaliste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Et puis ce fut le mois d'août.

Les actions asiatiques ont fermé les livres sur un mois de juillet assez chaud, et pas seulement en ce qui concerne les températures.

Au cours du mois, le CSI 300 et le Hang Seng ont progressé respectivement de 4,5 % et de 6,1 %, enregistrant ainsi leurs plus fortes hausses mensuelles en pourcentage depuis janvier.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a également enregistré sa meilleure performance à la hausse en six mois, avec une progression de 5,3 %.

L'indice japonais Nikkei 225 a été à part, terminant le mois pratiquement inchangé. Lundi, les acteurs du marché ont fait abstraction des faibles données chinoises sur l'industrie et les services, se concentrant plutôt sur les nouvelles mesures prises par Pékin pour stimuler la consommation et relancer ce qui a été jusqu'à présent une reprise peu enthousiaste de la demande après l'affaire COVID. Le Nikkei 225 a atteint son plus haut niveau en quatre semaines, tandis que le rendement de référence des obligations d'État japonaises a atteint son plus haut niveau en neuf ans, alors que le premier pas de la Banque du Japon vers une sortie de sa politique monétaire ultra-légère continue de se répercuter.

Mardi, la banque centrale australienne devrait suivre les traces de ses homologues mondiaux en augmentant son taux directeur de 25 points de base.

Aux États-Unis, les trois principaux indices boursiers ont suivi l'exemple de l'Asie en affichant des gains modestes, ce qui pourrait encourager les actions asiatiques à poursuivre leur progression alors que le calendrier passe au mois d'août.

Avant l'ouverture de Wall Street mardi, les résultats du fabricant d'équipements lourds Caterpillar Inc. seront scrutés à la recherche d'indices sur les perspectives de la demande mondiale.

Les données américaines attendues mardi comprennent le PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) pour le mois de juillet et le rapport du département du travail sur les offres d'emploi pour le mois de juin.

Ces deux rapports devraient apporter des précisions sur les effets de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sur la première économie mondiale.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision de la Banque de réserve d'Australie sur le taux directeur

- S&P Global publie le PMI manufacturier indien pour le mois de juillet

- Indice des prix à la consommation (IPC) de la Corée du Sud pour le mois de juillet