Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la semaine a été marqué par un risque élevé, avec des événements organisés par les banques centrales et des données importantes qui permettront d'affiner les paris sur la date à laquelle les taux d'intérêt des pays développés commenceront enfin à baisser.

Le Nikkei japonais a dépassé les 40 000 points pour la première fois, après avoir grimpé pendant cinq semaines consécutives grâce à la délocalisation des technologies et à la fuite des fonds étrangers des marchés chinois.

La valeur phare du marché est Tokyo Electron, qui a bondi de 55 % depuis le début de l'année, portée par l'engouement pour l'intelligence artificielle. L'entreprise fabrique des équipements pour la production de semi-conducteurs et d'écrans plats, ce qui montre qu'il suffit d'être associé de près ou de loin à l'IA pour en récolter les fruits.

Les investisseurs seront mis à l'épreuve mardi lorsque les prix à la consommation dans la région de Tokyo devraient remonter à 2,5 % en rythme annuel en février, après que les effets de base aient entraîné une baisse de 1,6 % en janvier. La mesure dite de base excluant l'alimentation et l'énergie est toujours considérée comme ralentissant à 3,1 %, contre 3,3 %.

Pourtant, tout ce qui se dit sur le marché est que le cycle actuel des salaires se déroule bien et qu'il conduira probablement la Banque du Japon à mettre fin aux taux négatifs en avril et à relâcher le contrôle de la courbe des rendements.

Le gouvernement japonais envisage de déclarer la fin de la déflation, rapporte l'agence de presse Kyodo, ce qui constituerait un autre jalon sur la voie du resserrement.

Un rapport optimiste sur les dépenses d'investissement au quatrième trimestre, publié lundi, indique que le PIB pourrait être révisé à la hausse, ce qui signifierait que le Japon n'est pas en récession après tout. Il faut aimer les caprices des données économiques.

Le Congrès national du peuple (CNP) de la Chine débutera également cette semaine et pourrait bien annoncer de nouvelles mesures de relance et fixer l'objectif du PIB à 5 % pour cette année. Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lorsqu'il témoignera devant les législateurs mercredi et jeudi, bien que les analystes supposent qu'il restera en mode attentiste sur la politique étant donné les récentes surprises à la hausse sur l'inflation.

Le rapport sur les emplois de février, vendredi, pourrait également modifier le calcul, les prévisions étant en faveur d'une augmentation encore solide de 200 000 après le bond spectaculaire de 353 000 en janvier.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et est considérée comme certaine de maintenir les taux à 4,0 %, mais aussi d'abaisser ses perspectives d'inflation dans un clin d'œil à d'éventuelles réductions.

De même, la Banque du Canada devrait maintenir ses taux cette semaine et procéder à une première réduction en juin ou plus tard.

Parmi les autres événements à noter figurent le discours du président Joe Biden sur l'état de l'Union et les primaires américaines du Super Tuesday. Le gouvernement britannique publiera son budget mercredi, mais les possibilités de cadeaux préélectoraux semblent limitées.

Au cours du week-end dernier, les membres de l'OPEP+, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, ont accepté de prolonger la réduction volontaire de la production de pétrole de 2,2 millions de barils par jour jusqu'au deuxième trimestre.

Cela a donné aux prix du pétrole un nouvel élan modeste, après que le brut américain ait augmenté de 4,5 % la semaine dernière.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés lundi :

- Indice Sentix de la zone euro pour le mois de mars

- Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, s'exprime.

- American Airlines tiendra sa première conférence d'investisseurs depuis la pandémie.