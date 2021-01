(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini dans le rouge lundi, rattrapée par des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, notamment les semi-conducteurs, après une ascension rapide du marché vers un pic de plus de 30 ans.L'indice Nikkei a perdu 0,97% à 28.242,21 points et le Topix, plus large, a cédé 0,60% à 1.845,49 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)