(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse lundi après deux sessions consécutives dans le rouge, portée par des prévisions de bénéfices optimistes et la hausse des fabricants de puces électroniques et d'autres entreprises technologiques. L'indice Nikkei a gagné 1,55% à 28.091,05 points et le Topix, plus large, a pris 1,16% à 1.82,73 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)