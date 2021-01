(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini vendredi à un pic de plus de 30 ans, portée par les espoirs de relance budgétaire aux Etats-Unis sous la présidence de Joe Biden et par l'amélioration des perspectives de la demande de semi-conducteurs.L'indice Nikkei a gagné 2,36% à 28.139,03 points et le Topix, plus large, a pris 1,56% à 1.854,70 points.

(Rédaction de Gdansk, édité par Patrick Vignal)