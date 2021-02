(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, pour atteindre un nouveau pic de 30 ans, portée par l'optimisme suscité par les solides résultats des entreprises et les progrès dans le déploiement des vaccins qui alimentent les espoirs de reprise économique. L'indice Nikkei a gagné 0,40% à 29.505,93 points et le Topix, plus large, a pris 0,09% à 1.925,68 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)