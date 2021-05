Nikkei 225 : À Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,92%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, pénalisée par les inquiétudes concernant la lenteur de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Japon et par le recul des poids lourds de la cote comme Tokyo Electron.L'indice Nikkei a perdu 0,92% à 27.824,83 points et le Topix, plus large, a cédé 0,25% à 1.878,72 points.

Le Japon a déclaré vendredi l'état d'urgence dans trois préfectures supplémentaires durement touchées par la pandémie de COVID-19.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)